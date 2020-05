Animal Crossing: New Horizons – Fan erstellt unglaublichen Horrorfilm

Animal Crossing: New Horizons - Horror-Trailer eines Fans - (C) Nintendo

Animal Crossing: New Horizons hat Nintendo-Spieler in dieser schwierigen Quarantänezeit gefangen genommen. Vor kurzem haben NPD-Berichte ergeben, dass New Horizons eines der am schnellsten verkauften Spiele für die Switch ist. Eigentlich keine Überraschung, weil man dadurch gar keine Nintendo Switch-Konsolen mehr bekommt.

Die Liebe zu New Horizons wird von Fans und Mitgliedern der Community auf fast jeder Social-Media-Plattform unter der Sonne deutlich. Tatsächlich haben einige Fans die umfassenden Anpassungsaspekte der Spiele übernommen und sie in einige wirklich unglaubliche Kreationen wie Themen-Inseln oder sogar Filmtrailer verwandelt.

Animal Crossing: New Horizons – Kommt die Rückkehr der Dream Suite-Funktion?

Die Animal Crossing-Community hat ihre kreative Spur immer durch Kreationen im Spiel zur Schau gestellt. In New Leaf könnten Themenstädte, die durch die Dream Suite erkundet werden könnten, die Dataminer theoretisiert haben, irgendwann zurückkehren. Während New Horizons derzeit keine nennenswerte Dream Suite-Funktion bietet, können Spieler ihre einzigartigen Inselkreationen in allen sozialen Medien präsentieren. Einige Spieler haben bereits ihre von Horror inspirierten Kreationen veröffentlicht, die alle bewundern können.

Während Spieler derzeit ihre eigenen Aika Village-Kreationen in New Horizons nicht teilen können und andere Spieler sie nach Belieben besuchen können, kann man sie dennoch in sozialen Medien teilen. Eine neue Fan-Kreation nimmt den beliebten Horror-Town-Wahn von New Leaf auf und fügt ihm eine interessante Wendung hinzu. Insbesondere hat ein YouTube-Creator namens Evil Imp einen vollwertigen, von Horrorfilmen inspirierten Trailer erstellt, bei dem nur In-Game-Assets verwendet wurden. Das Video ist ungefähr zwei Minuten lang. Schaut es euch unten an.

Der Trailer verwendet klassische Elemente moderner Horror-Trailer wie die unheimlichen, fernen Geräusche einer Spieluhr oder die Verwendung donnernder Booms, um „Sprungangst“ hervorzuheben. Was diesen Trailer so beeindruckend macht, ist, dass er nur aus In-Game-Filmmaterial und Assets besteht, einschließlich der Animal Crossing-Erzählung. Ein weiterer großer Segen für den Trailer ist die hervorragende Bearbeitung, die sich wie etwas anfühlt, das fast ein realistischer Trailer für ein tatsächliches Spiel sein könnte. Der Trailer nutzt auch einige großartige gruselige Dorfbewohner von Animal Crossing wie Coco und Pietro.

Wie bereits erwähnt, ist die Animal Crossing- Community eines der kreativsten überhaupt. Selbst mit ziemlich starren und begrenzten Werkzeugen können Mitglieder der Community einige wirklich beeindruckende Leistungen zusammenschustern. Wenn sich die Lebensdauer des Spiels verlängert und Nintendo weiterhin Updates hinzufügt, können die Spieler hoffentlich bestimmte Schnappschüsse ihrer Insel aufnehmen, um sie mit der Welt zu teilen, wie beispielsweise die Dream Suite von New Leaf .

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.