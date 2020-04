Animal Crossing: New Horizons – Großes Update im Sommer (Leak)

Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Animal Crossing: New Horizons hat sich schnell zu einem der größten Spiele des Jahres 2020 und zu einem riesigen Spiel für die Nintendo Switch entwickelt, als das am schnellsten verkaufte Spiel in vielen Ländern für die Hybrid-Konsole. Während die Spieler den Inhalt des neuen Spiels genießen, deuten Gerüchte darauf hin, was für den Sommer geplant ist. Jede Menge!

Es kann viele Gründe für den kolossalen Erfolg von New Horizons geben, einschließlich des ruhigen, niedlichen und wunderbaren Verhaltens des Spiels, der Tatsache, dass diese Spielemarke in den letzten Jahren an Popularität gewonnen zu haben scheint. Natürlich spielt die Covid-19-Pandemie auch eine Rolle, da sich viele Menschen daheim aufhalten. Ein perfektes Spiel um der Realität zu entkommen.

Es ist auch wahr, dass Animal Crossing voller scheinbar endloser Inhalte ist. Menschen verbringen damit tausenden Stunden. Im Jänner haben wir euch von einer 87-jährigen Zockerin berichtet, die in New Leaf über 3500 Spielstunden vorzuweisen hatte. Jetzt spielt auch sie New Horizons. Apropo “endlose Inhalte”, diese sollen in diesem Sommer erweitert werden. Es steht ein großes Update für Animal Crossing: New Horizons an.

Tolle Ideen für das Sommer-Update

Der Leak hat einige faszinierende Ideen. Das Tauchen würde zurückkehren, zusammen mit 40 Tiefseekreaturen. Sowohl das Aquarium als auch das Museum würden Updates erhalten. Und Phineas würde zum Summer Solstice-Event zurückkehren, einem alten Dorfbewohner aus früheren Animal Crossing-Titeln.

Natürlich sollte man ein Gerücht wie ein Gerücht behandeln, aber es scheint vieles davon interessant sein, dass es Nintendo auch wirklich verfolgt. Alle Ideen stammen aus früheren Animal Crossing-Spielen: ein perfektes Fan-Service, für das wir Nintendo kennen (und lieben). Trotzdem sollte man bei 4chan als Quelle aufpassen, da viele Trolle dort ihre Aussagen verbreiten.

Der April bringt die Dinge in New Horizons durcheinander, da jeder Monat und jede Saison dem Spiel für die Spieler auf ihrer Insel neue Wendungen hinzufügt. Diese kleinen Änderungen reichen aus, um die Erfahrung aufzufrischen, aber massive Updates können auch eine aufregende Möglichkeit sein, die Spielerbasis zu halten.

New Horizons wird laufend weiterentwickelt

New Horizons hat kürzlich ein Update veröffentlicht, um einige Fehler zu beheben. Daher wäre ein umfangreiches Update im Sommer, um einige alte Erfahrungen aus klassischen Titeln der Serie zurückzubringen, eine willkommene Ergänzung zu New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar. Leider ist die Konsole selbst aktuell nur schwer zu bekommen, wie unser Verfügbarkeits-Artikel zeigt. Das Spiel selbst haben wir mit der Höchstwertung von DailyGame, 10 von 10, bewertet. Das passiert nicht oft. Es gibt aber auch negative Seiten im Spiel: Terroristen. Kein Spaß, seht selbst.

Quelle: Reddit (via 4chan)