Animal Crossing: New Horizons – Spieler dringen auf Inseln anderer ein und terrorisieren die Bewohner

Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ist von Natur aus ein entspannendes, gesundes Spielerlebnis. Einige Spieler haben sich jedoch entschlossen, das Spiel in eine viel dunklere, düsterere Richtung zu lenken, indem sie einen Kult beginnen und in die Inseln anderer Spieler eindringen.

Dieser New Horizons-Kult wurde vom TikTok-Benutzer owenophobic hervorgehoben. In dem Video – unterhalb eingebettet – wird eine Gruppe von gleich aussehenden New Horizons-Dorfbewohnern gezeigt, die in die Inseln anderer Spieler eindringen, alle gleich gekleidet, mit bizarren Markierungen auf ihren Gesichtern, blauen Haaren und Zöpfen. Das Video zeigt die Animal Crossing: New Horizons-Spieler, die die Inselbewohner umgeben und sie mit Käfernetzen schlagen.

Dieser New Horizons-Kult ist nur das Neueste, was Spieler im Spiel getan haben. Andere haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Animal Crossing-Häuser wie eine Mordszene aussehen zu lassen, während andere noch Szenen aus tatsächlichen Horrorfilmen nachgebildet haben. Dazu gehören unter anderem Titel wie The Shining.

Nintendo arbeitet an vielen offiziellen Inhalten für New Horizons. So soll zum aktuellen Bunny Day-Event ein Halloween-Event in Arbeit sein, und sehr wahrscheinlich auch etwas für Weihnachten. Aber alles im “familienfreundlichen Rahmen”. Ob sich dieser bösartige Kult durchsetzt?

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort exklusiv für den Nintendo Switch erhältlich. In unserem Spieltest gab es die Höchstwertung!