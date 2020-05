Animal Crossing: New Horizons – Glitch Lässt Spieler in Flüssen laufen

Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Kyoto – Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons hat einige Bugs und Pannen, von denen einige, wie das Duplizieren von Exploits, die Wirtschaft des Spiels absolut zerstören. Die neueste Panne hat jedoch nicht so viel Gewicht und ist eher ein interessanter kleiner Trick, mit dem die Spieler im Wasser des Spiels herumlaufen können. Und so funktioniert es.

Animal Crossing: New Horizons – So laufen die Spieler im Wasser

Wie bei vielen anderen Pannen in Animal Crossing: New Horizons wurde diese völlig zufällig entdeckt. Der Reddit-Benutzer ‘3llowh’ traf einen Stein auf seiner Insel und landete im Fluss. Nach dem Vorfall haben sie die Umstände nachgestellt und die Ergebnisse online veröffentlicht. Wenn ein Spieler mit einer Schaufel mit dem Rücken zum Rand einer Brücke auf einen Felsen schlägt und gleich danach ein Loch gräbt, kann er auf das Geländer der Brücke geschoben werden. Dann kann man einfach in den Fluss steigen und frei im Wasser herumlaufen.

Für diejenigen, die in noch größere Höhen klettern möchten, ermöglicht ein weiterer Fehler den Spielern, auf Gebäuden zu gehen und Grenzen zu überschreiten. Es ist komplizierter als das Gehen auf dem Wasser, aber dennoch einen Versuch wert für alle, die gerne so herumspielen. Nintendo hat eine Menge zu patchen und zu aktualisieren, um auf die unzähligen Pannen und Fehler in Animal Crossing: New Horizons zu reagieren. Derzeit ist nicht bekannt, wann sie behoben werden, aber es ist wahrscheinlich, dass der Konzern aus Kyoto an einer Lösung arbeitet.

Welche Updates wird Nintendo für die Lebens-Simulation bringen?

Das Korrigieren der Störungen im Spiel ist für viele Spieler wirklich zweitrangig. Es gibt viele Verbesserungen der Lebensqualität, von denen die Fans hoffen, dass sie zuerst zum Spiel kommen. Wenn man einen New Horizons-Spieler fragen würde, was er gerne geändert haben möchte, dann um seine Erfahrungen auf der Insel zu verbessern. Die Bugs und Pannen machen das Spiel auch (irgendwie) spannend.

Wir werden sehen welche Updates und Nintendo bringen wird. Es gibt sicherlich noch viele Möglichkeiten für das “Rekord-Spiel”. Die Fans wird es freuen.

Animal Crossing: New Horizons ist für die Nintendo Switch verfügbar. In unserem Review erhielt das Spiel die volle Punktzahl. Aktuell ist die Standard-Version der Hybrid-Konsole vergriffen. Eine Entspannung der Lage ist erst in den kommenden Sommer-Monaten sichtbar.

Quelle: Dexerto