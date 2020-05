Dank Animal Crossing hat Nintendo Switch Online eine neuen Spieler-Rekord

Final Fantasy VII Remake erschien am 10. April exklusiv für PlayStation 4 und ist das Remake von FFVII (PlayStation One) das im Jahr 1997 erschienen ist. Es war zudem eines der erfolgreichsten Teile der Reihe. Das Remake von vielen Fans daher heiß ersehnt. In den Most Wanted-Charts der japanischen Famitsu war es jahrelang auf Platz 1….