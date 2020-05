Pokemon-Stadion in Animal Crossing: New Horizons perfekt nachgebaut

Pokemon Stadion in Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Ein Animal Crossing: New Horizons-Spieler demonstrierte seine Pokemon-Besessenheit und seine Schöpfungsfähigkeiten, indem er auf seiner Insel ein Pokemon-Stadion baute.

Animal Crossing, die entspannende und bezaubernde Lebenssimulation, hat nach der Coronavirus-Pandemie die Welt im Sturm erobert, seine erwarteten Verkäufe auf Lebenszeit bereits übertroffen und die Nintendo Switch-Verkäufe über die Decke schießen lassen. Die großartige Grafik, das beruhigende Gameplay und die liebenswerten Charaktere des Spiels bieten Millionen ein Leuchtfeuer gesunder Kreativität und in einigen Fällen einen Ersatz für gesellschaftliche Zusammenkünfte und sogar professionelle Sportankündigungen. Viele Spieler haben die umfangreichen Anpassungstools des Spiels verwendet.

my island is now fully equipped with a pokémon stadium❗ it's quintessential berry lmfao pic.twitter.com/EW6gl0AwsI — robo hero berry (@zapsuit) May 5, 2020

Pokemon-Feeling in Animal Crossing: New Horizons: So geht’s

Eines der beliebtesten Nintendo-Marken, das in Animal Crossing neu gegründet wurde, ist Pokemon, die legendäre Videospiel-, Anime- und Sammelkartenserie, die seit Mitte der 90er Jahre auf jeder Nintendo-Handheld-Konsole erhältlich ist. Pokemon‘s Pixelkunst-Ästhetik, charmante pastorale Stimmung und Hunderte von entzückenden Tieren lassen sich leicht in New Horizons einfangen. Der Spieler hat sein Dorf basierend auf dem ursprünglichen Startbereich von Pokemon modelliert oder sogar die Bilder einer Pokemon-Überwelt mit dem benutzerdefinierten Designer im Spiel und viel Talent und Engagement nachgebildet. Ein Benutzer wurde auf Reddit viral, nachdem er einige der realistischeren Tiermodelle von Animal Crossing verwendet hatte, um seinen eigenen entzückenden Pokemon-Kampf zu führen.

Tipp: Lest hier unser Review zum Nintendo Switch-Spiel.

Jetzt hat der Spieler @zapsuit über Twitter die Crossover-Tradition mit seinem eigenen Pokemon Stadion fortgesetzt. Das Stadion ähnelt vielen offiziellen Pokemon-Feldern, die in den Shows und Spielen zu sehen sind, einschließlich Beleuchtung und Sitzgelegenheiten für das Publikum. Am beeindruckendsten sind vielleicht die individuell gestalteten Pokeballs, die perfekt rund und symmetrisch sind (eine frustrierend schwer zu erreichende Leistung in Animal Crossing: New Horizons). Das Stadion ist nicht das einzige Pokemon-Inselgebiet des Spielers: Die gesamte Insel hat die Form eines Pokeballs, wie weitere Tweets belegen. Großzügig veröffentlichte er auch die QR-Codes für andere PokeFans, die ein Stück Kanto auf ihre Insel bringen möchten.

boom babeeey https://t.co/HdEZ5KpIyV — robo hero berry (@zapsuit) May 6, 2020

Animal Crossing ist aus der Nintendo Switch-Community nicht mehr wegzudenken

Über einen Monat nach seiner Veröffentlichung überrascht Animal Crossing: New Horizons die Spieler weiterhin mit der Flexibilität seiner Anpassungstools. Einige der talentiertesten Creator werden sogar dafür bezahlt, Innenarchitekten für andere Benutzer zu sein, die auf das perfekte virtuelle Zuhause hoffen. Andere setzen auf Minecraft, um ihr Dorf perfekt zu planen.

Wer jetzt in das Spiel einsteigen möchte hat nicht viele Optionen. Wer eine Nintendo Switch kaufen möchte, der kann aktuell nur auf die Lite-Variante zurückgreifen. Die Standard-Konsole (Version 2019) ist ausverkauft. Einzig Wiederverkäufer bieten die Konsole zu überteuerten Preisen an. Das Spiel sorgte für einige Rekorde. Fans nutzen es sogar um Horrorfilme zu erstellen.

Quelle: Twitter