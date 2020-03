Animal Crossing-Spieler verwendet Minecraft um sein Dorf zu planen

Minecraft - (C) Microsoft

Minecraft wurde für unzählige kreative Projekte verwendet, bis hin zu einer 1: 1-Nachbildung der Erde. Nicht alle dieser Projekte müssen jedoch so umfangreich sein, um inspirierend zu sein. Wie die Hongkonger Künstlerin Cheryl Young gezeigt hat, kann Minecraft verwendet werden, um Projekte für andere Spiele zu planen, wie beispielsweise Nintendos kürzlich veröffentlichtes Animal Crossing: New Horizons.

Am Donnerstag wurde ein Bild einer kreativen Welt in Minecraft auf Twitter veröffentlicht, mit einem Designkonzept für “mein zukünftiges Wohngebiet [Animal Crossing]”, das alles darlegt, um sicherzustellen, dass Gebäude in den von Youngs zufällig generierter Inselkarte zugewiesenen Raum passen. Darunter befindet sich die Skala, die verwendet wird, um die tatsächliche Struktur des Nintendo Switch-Titels zu approximieren, sodass Fans das Konzept selbst ausprobieren können.

Eine gute Planung spart Zeit und Geld in Animal Crossing

Ohne angemessene Planung müssen Animal Crossing-Spieler viel Geld im Spiel ausgeben, um die von ihren Dorfbewohnern bewohnten Häuser zu verlegen. Diese Währung könnte stattdessen zur Einrichtung ihrer Schlafzimmer oder zur Fertigstellung von Infrastrukturprojekten wie neuen Brücken verwendet werden. Die Lösung von Young für die Vorplanung ist sofort einsatzbereit. Eine brillante Idee, da sie dreidimensionales Denken ermöglicht, das man möglicherweise nicht durch einfaches Zeichnen auf Millimeterpapier erreichen kann.

Das Internet ist seit seiner Veröffentlichung am 20. März voll von Menschen, die über Animal Crossing: New Horizons sprechen, da es eine sehr rechtzeitige Flucht vor der anhaltenden Coronavirus-Pandemie darstellt, das viele in ihren Häusern isoliert hat.

Microsoft stellt seine Bildungsinhalte für Minecraft kostenlos zur Verfügung

Minecraft war auch eine gute Flucht aus der allgemein panischen Atmosphäre von 2020. Es wurde jedoch auch verwendet, um einen direkten, positiven Unterschied für diejenigen zu bewirken, deren Leben sich aufgrund weltweiter Schließungen geändert hat. Es ist auch nicht allein, da Microsoft seine Bildungsinhalte kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um das Lernen bei geschlossenen Schulen zu erleichtern.

Minecraft ist ab sofort für PC, PS4, Switch und Xbox One sowie für viele ältere Plattformen erhältlich. Animal Crossing: New Horizons gibt es seit dem 20. März für die Nintendo Switch.