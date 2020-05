Animal Crossing (Switch): Tomb Raider-Entwickler enthüllen Lara Croft-Codes

Werde zu Lara Croft in Animal Crossing (Nintendo Switch)

In der zweiten Maihälfte fand eine Briefmarkenrallye zum Internationalen Museumstag bei Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) statt, bei der die Spieler das Blathers-Museum auf ihren Inseln erkunden konnten, um Plaketten zu gewinnen, die sie über ihre eigenen Sammlungen ausstellen können. Für diejenigen, die ihre Museen durch Überfälle auf Schätze aus alten Gräbern ausstatten möchten, haben die Entwickler von Tomb Raider benutzerdefinierte Designs veröffentlicht, um sich wie die legendäre Lara Croft zu verkleiden.

In einem Tumblr-Beitrag mit dem Titel “Tomb Raider <3’s Animal Crossing: New Horizons” haben die Entwickler der Serie drei benutzerdefinierte Designs hochgeladen, die auf Lara Croft’s Outfits in verschiedenen Erscheinungsformen basieren: Ihr klassischer Look von 1996, ihr schwarzes Outfit aus Tomb Raider: The Angel of Darkness aus dem Jahr 2003 und ihre grobkörnigeren, verprügelten Klamotten vom Neustart des Tomb Raider 2013. Mithilfe des Erstellercodes MA-5858-0335-8877 im Shop-Kiosk der Able Sisters können Spieler Outfits “für alle 8 verfügbaren Hauttöne im Spiel, falls zutreffend” herunterladen.

Animal Crossing: New Horizons – So wird man zu Tomb Raider / Lara Croft im Spiel

Die Entwickler sagen, dass eine Sache, die sie an der Tomb Raider– Community “lieben”, ist, wie die Serie zu einer “Lebensweise” für Fans wird. Sie fördern diesen Lebensstil, indem sie im Tumblr-Beitrag auch einen “Einkaufsführer” bereitstellen, damit die Spieler wissen, welche anderen Teile sie kaufen müssen, wenn sie die offiziellen Lara Croft-Looks in Animal Crossing: New Horizons wünschen, auch für “Lara Croft-inspirierte” Outfits.

Alles für die Fans

Am Ende des Beitrags heißt es, dass QR-Codes entwickelt wurden, um benutzerdefinierte gerahmte Kunst von Tomb Raider und eine Lara Croft-Inselflagge zu verwenden. Diese Codes wurden jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht.

Für diejenigen, die möchten, dass die Rollen vertauscht werden, damit Animal Crossing in anderen Spielen erscheint, hat Nintendo eine Lösung dafür. Das kostenlose Battle Royale Tetris 99 veranstaltet einen Maximus Cup, mit dem diejenigen ausgezeichnet werden können, die mit einer Reskin spielen, die auf den beliebten New Horizons basiert. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Pokemon-Stadion im Spiel perfekt nachgebaut. Die “Grenzen” der Schöpfung in der Lebens-Simulation von Nintendo sind also nur ausgedacht.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Es sorgte bereits für einige Rekorde!