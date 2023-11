Nintendo Switch Online: Jet Force Gemini wird überraschend als nächster N64-Titel erscheinen!

Nintendo hat den nächsten Nintendo 64 Klassiker für Nintendo Switch Online+ via X/Twitter angekündigt. Am 30. November 2023 wird Jet Force Gemini in Japan und im Dezember in der westlichen Welt wieder veröffentlicht. Es handelt sich damit um den dritten Titel von Rare nach Banjo Kazooie und Goldeneye 007, welcher überraschenderweise auf einer Nintendo Konsole zurückkehren wird.

Jet Force Gemini

Jet Force Gemini ist ein Third-Person-Shooter, welcher im Jahr 1999 auf dem Nintendo 64 erschienen ist. Der Titel spielt in unserer Galaxis, in welcher immer mehr Planeten vom bösen Mizar und seiner insektenartigen Armee eingenommen werden. Doch das Team der Jet Force Gemini, zu dem Vela, Juno und deren Hund Lupus gehört, stellt sich ihm in den Weg und versucht die bedrohten Völker vor der Zerstörung ihrer Welten zu schützen. Am Ende ist sogar unsere Erde in Gefahr, welche es zu retten gilt.

Der Titel gehört zu den beliebten Nintendo 64 Titel und auch der Soundtrack davon war sehr beliebt. Damals galt Rare eine der beste Videospielschmieden und hat auch bei Jet Force Gemini nicht enttäuscht. Neben der Einzelspielerkampagne gibt es für Mehrspieler ein Deathmatch, sowie zwei eigene Rennspiele. Es gibt also einiges in dem Klassiker zu erleben.

Noch kein Trailer

Interessanterweise ist dieses Mal nicht wie üblich ein Trailer mit der Ankündigung erfolgt, sondern nur eine offizielle Meldung via X/Twitter. Der Titel wird im Laufe des Dezembers auf Nintendo Switch Online+ erscheinen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wann werden die nächsten Titel erscheinen?

Nachdem wir Anfangs jeden Monat mit einem neuen Nintendo 64 Titel überrascht worden sind, folgte vor knapp einem Jahr eine Ankündigung der nächsten 10 Titeln. Kamen die Klassiker wie Anfangs noch monatlich heraus, so haben wir mittlerweile gigantische Durststrecken erfahren. Im April kam noch Pokémon Stadium heraus. Dann folgte der nächste Titel erst im August mit Pokémon Stadium 2. Seltsamerweise wurde Excitebike 64 dann noch im selben Monat veröffentlicht. Aber auch vorher hinkten die Veröffentlichungen im Abstand von ein paar Monaten hinterher. Der letzte Titel kam mit Mario Party 3 im Oktober. Im Dezember wird nun Jet Force Gemini. Das bedeutet, dass der aktuelle Release-Zyklus alle zwei Monate dauert.

Sind nur noch drei Nintendo 64 Titel im Anmarsch?

Es ist noch unklar wie es nach dem Erscheinen der letzten drei versprochenen Titel mit der Nintendo 64 Bibliothek weitergehen wird. Als nächstes sollten auf jeden Fall noch folgende Titel erscheinen:

1080° Snowboarding

Harvest Moon 64

Diese Titel hätten laut Nintendo dieses Jahr erscheinen sollen. Nun wurden wir mit Jet Force Gemini überrascht, welcher niemand auf dem Schirm hatte. Schließlich handelt es sich auch um einen Rare Titel. Nun kommt die Frage auf, welche anderen Titel nun noch erscheinen könnten.

Die N64 Bibliothek auf der Nintendo Switch

Das N64 Angebot startete im Oktober 2021 mit folgenden 9 N64 Klassikern:

Dr. Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Mario Tennis

Sin and Punishment

Lylatwars ( Starfox 64 )

( ) Super Mario 64

WinBack

Yoshi’s Story

Anschließend wurden regelmäßig folgende Titel angekündigt und veröffentlicht:

Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen. Uns sind bis jetzt offiziell 27 Titel bekannt.

Quelle: x.com via NintendoAmerica