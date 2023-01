Nintendo Switch Online: Goldeneye 007 erscheint schon in 2 Tagen!

James Bond will return!

Nintendo hat nun endlich mit einem eigenen Trailer angekündigt, was bereits versprochen worden ist: Goldeneye 007 wird das Nintendo 64 Angebot von Nintendo Switch Online+ als nächstes erweitern. Dabei gibt es sogar ein paar Neuerungen. Mit der Veröffentlichung findet ein langes Markenschutzrechtsfiasko ein Ende. Am 27.01.2023 bekommt man über Nintendo Switch die Lizenz zum töten.

Der Trailer mit Datum

Um uns alle nicht länger auf die Folter zu spannen, hier der Trailer mit Datum zu dem Ego-Shooter der die Konsolenwelt verändert hat:

James Bond will return

Was für eine Überraschung! Nach 25 Jahren ohne offizielle Fortsetzung, einem Remake oder zumindest einem Port scheint man sich geeinigt zu haben. GoldenEye 007 obliegt nämlich einer sehr komplizierten Situation, was die Rechte betrifft. Sowohl MGM, als auch Eon Productions haben Rechte an der James Bond Marke. Diese Rechtssituation kam noch zu dem damaligen Clinch zwischen Microsoft und Nintendo hinzu, was der Grund sein wird, warum wir bis Dato nie wieder was von GoldenEye mit Pierce Brosnan als James Bond auf allen Konsolen der beiden Konkurrenten gesehen haben. Auch das fast fertige GoldenEye 007 Remaster für die Xbox 360 konnte aufgrund von Fehlkommunikation mit den Lizenzgebern nie offiziell veröffentlicht werden. Nun aber scheint der Kriegscolt begraben zu sein. Wir hatten dieses Jahr schon mehrmals über diese Gerüchte berichtet. Endlich wissen wir, dass an diese Gerüchten etwas dran gewesen war! Wie kompliziert die Rechtssituation ist, zeigt auch die lange Markenerwähnung am Ende des Trailers.

Die Neuerungen

Wäre das Erscheinen von GoldenEye nicht schon gut genug, so scheint dieser Titel noch besser denn je zu werden. Neben dem Widescreen, dürfte das beste nämlich die Tatsache sein, dass der Titel mit einem online Mehrspielernmodus versehen worden ist. Was bedeutet, dass man sich in dem berühmten und beliebten Modus nun auch online gegen die ganze Welt um Leben und Tod duellieren kann. Also ähnlich wie bei der Nintendo Switch Online Version von Mario Kart 64. Nicht nur, dass das Hauptspiel eines der besten Spiele und Ego-Shooter aller Zeiten ist. Der Mehrspielermodus schien für tausende Spielstunden mehr und zerstörte Freundschaften gesorgt zu haben.

Die nächsten sechs Nintendo 64 Titel

Trotz des ganzen Aufsehens, welches die Rückkehr von GoldenEye 007 bei Nintendo ausgelöst hat, wollen wir auch die restlichen, angekündigten N64 Klassiker nicht vergessen. Es befinden sich nämlich einige Klassiker darunter, wie auch der 3. Teil der Mario Party Reihe (die ersten beiden Teile sind schon erschienen), sowie die beiden Pokémon Stadium Titel.

Zur Auswahl stehen folgende Titel:

1080° Snowboarding

Excitebike 64

Harvest Moon 64

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

Diese Titel werden laut Nintendo noch dieses Jahr erscheinen.

Die N64 Bibliothek auf der Nintendo Switch

Das N64 Angebot startete im Oktober 2021 mit folgenden 9 N64 Klassikern:

Dr. Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Mario Tennis

Sin and Punishment

Lylatwars ( Starfox 64 )

( ) Super Mario 64

WinBack

Yoshi’s Story

Anschließend wurden regelmäßig folgende Titel angekündigt und veröffentlicht:

Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen. Uns sind bis jetzt offiziell 27 Titel bekannt.

Zum Glück ist das Markenschutzrechtsfiasko Videospielgeschichte. Ehrlichgesagt hat niemand mehr an ein wieder erscheinen von Goldeneye 007 geglaubt. Vor allem auch da die Videospielschmiede Rare von Microsoft gekauft worden ist um exklusive Titel für die Xbox zu kreieren. Da sich Konkurrenten normalerweise nichts schenken, ist es umso interessanter, dass Microsoft und Nintendo hier abermals kooperieren. Banjo-Kazooie ist ja bereits schon längst bei Nintendo wieder erschienen. Was die Zusammenarbeit in Zukunft bedeuten könnte, möchten wir uns noch nicht ausmalen. Wir genießen nun, dass unser Goldeneye 007, endlich wieder auf einer Nintendo Konsole läuft. Willkommen Zuhause!

