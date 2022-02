GoldenEye 007: Remaster soll bald angekündigt werden

James Bond: GoldenEye 007 - ©Rare ©Nintendo ©Microsoft ©MGM Studios ©Danjaq LLC

Ein Remaster von GoldenEye 007 soll laut einem Insider in den nächsten Wochen angekündigt werden. Nach mehreren sehr deutlichen Hinweisen, die darauf schließen lassen, steht auch noch ein großes Jubiläum dieses Jahr bevor. Wir haben alle Hinweise zusammengefasst.

Sag niemals nie

Ein Insider, der VentureBeat Journalist Jeff Grubb, hat durchsickern lassen, dass das schon seit langem überfällige Remaster von GoldenEye 007 innerhalb der nächsten Wochen angekündigt werden soll. So drückt er sich recht deutlich über eine Veröffentlichung des Remasters wie folgt aus:

“Ich denke, dass das Spiel sehr bald erscheinen wird. Ich denke in den nächsten paar Wochen.”

Plottwist

So weit, so gut. Die Aussage deckt sich soweit mit allen anderen groß-kalbrigen Gerüchten, welche wir über die letzten Monate erhalten haben. Noch interessanter wird es mit folgender Aussage:

“Ich denke, dass Microsoft es als die Ersten ankündigen werden.”

So soll das Remaster wohl zuerst bei Microsoft erscheinen und nicht bei Nintendo. Das originale GoldenEye 007 ist damals auf dem Nintendo 64 1997 erschienen.

Sag niemals nie

Die Gerüchte verdichten sich. Auch wenn offiziell bisher noch nie etwas angekündigt worden ist, so haben wir schon ein paar unfreiwillige Hinweise von offizieller Seite bekommen. Ihr findet zu jedem Gerücht auch einen eigenen Artikel von uns dazu. Hier in chronologischer Reihenfolge aufgelistet:

Ein Video und später eine komplette spielbare Demo eines GoldenEye 007 Remasters von 2008 ist für die für die Xbox 360 aufgetaucht

Remasters von 2008 ist für die für die aufgetaucht Die Nintendo 64 Version von GoldenEye 007 steht seit letztem Herbst nicht mehr nicht mehr am deutschen Index

Version von steht seit letztem Herbst nicht mehr nicht mehr am deutschen Index Errungenschaften wurden auf Microsofts Servern entdeckt. Die insgesamt 55 Errungenschaften ergeben 1000 Punkte für das Beenden der Titels und seiner Multiplayer-Modi.

James Bond will return

Den Gerüchten nach sieht es ganz so aus als ob wir in Zukunft GoldeyEye 007 auf der Xbox Series X/S als auch auf der Nintendo Switch wiedersehen werden. Ähnlich wie bei Banjo-Kazooie wovon eine Version seit der Xbox 360 existiert und seit kurzem auch in der Nintendo Switch Online+ Bibliothek zu finden ist. Das kann auch nur der einzige Grund sein, warum man den Nintendo 64 Titel vom deutschen Index genommen hat.

Die Lizenz zum Remastern

GoldenEye 007 obliegt einer sehr komplizierten Situation was die Rechte betrifft. Sowohl MGM als auch Eon Productions haben Rechte an der James Bond Marke. Diese Rechtssituation kam noch zu dem damaligen Clinch zwischen Microsoft und Nintendo hinzu was der Grund sein wird warum wir bis Dato nie wieder was von GoldenEyes Pierce Brosnan James Bond auf allen Konsolen der beiden Konkurrenten gesehen haben. Auch das fast fertige GoldenEye 007 Remaster für die Xbox 360 konnte aufgrund von Misskommunikation mit den Lizenzgebern nie offiziell veröffentlicht werden.

Warum jetzt Mr. Bond?

2022 wird das 60-jährige James Bond Jubiläum sein. Allein deshalb ist es sehr naheliegend, dass man diesen Geburtstag auch mit dessen beliebtesten Videospiel des Geheim-Agenten Franchises feiern will. Deshalb sollte ein offizielle Ankündigung tatsächlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Filmwelt braucht James Bond und seit GoldenEye 007, braucht ihn die Videospielwelt auch.

Quelle: videogameschronicle.com