Goldeneye 007 (N64) steht jetzt nicht mehr am deutschen Index!

Goldeneye 007 (Nintendo 64) für Nintendo Switch Online? Ein unmögliches Unterfangen. - (C) Rare, Nintendo, MGM

Nintendo Switch Online brachte kürzlich einige Nintendo 64-Spiele in seine Bibliothek, allerdings noch mit Input Lags und anderen Kinderkrankheiten. Ein wichtiges Nintendo 64-Spiel fehlt aber: Goldeneye 007. Nun wurde der ikonische Shooter in Deutschland von der Liste der verbotenen Spiele genommen. Wird es also als nächstes der Nintendo Switch Online-Spielebibliothek hinzugefügt? Eine berechtigte Frage!

Eigentlich sollte die Streichung vom deutschen Index nach 25 Jahren automatisch passieren, aber das passierte nun bereits nach 23 Jahren. Anscheinend wurde eine frühzeitige Streichung aus der Index-Liste beantragt. Die Indexierung des Nintendo 64-Spiels erfolgte am 31. März 1998 und wurde mit 29. Oktober 2021 aufgehoben.

Neben Goldeneye 007 für die Nintendo 64 wurden auch die beiden Blood Rayne-Spiele vom deutschen Index genommen.

Goldeneye 007: Ist der Weg für Nintendo Switch Online frei?

Der eShop von Nintendo Europe ist in Deutschland ansässig. Das bedeutet, dass Spiele, die in Europa verkauft werden dürfen, nicht am deutschen Index stehen können. Wahrscheinlich ist das auch auch das Ziel, den Titel in den Nintendo Switch Online-Dienst zu bekommen, wie bereits andere Nintendo 64-Spiele.

Das der Shooter tatsächlich für Nintendo Switch Online kommt ist fraglich, immerhin geht es hier auch um einige Lizenz-Themen. Vor allem die Rechte an der James Bond-Lizenz sowie die Bildrechte an Pierce Brosnan, Sean Bean, Robbie Coltrane und anderen Schauspielern des Films. Entweder werden diese erneuert oder die Aufmachung des Spiels geändert.

Auch Microsoft hatte mit einem Remaster zu kämpfen

Microsoft hatte bereits ein fertiggestelltes Remaster für die Xbox 360 von Goldeneye 007, dass aber zurückgestellt werden musste, nachdem Lizenzprobleme und Missverständnisse zwischen den Lizenzinhabern hervorgekommen sind. Es gab einen Vertrag für das Spiel, der jedoch nie unterschrieben wurde. GoldenEye Xbox Live Arcade, wie es der Codename trug, scheiterte letztendlich an Missverständnissen.

Goldeneye 007 für NSO: Es wird nie passieren!

Das Nintendo Switch Online Expansion Pack bringt nicht nur die klassischen Nintendo 64-Spiele für die Switch, sondern beinhaltet auch neue Funktionen wie Online-Multiplayer.

Der Shooter Goldeneye 007 war vor allem wegen seinem Multiplayer-Erlebnis legendär, dass es Spielern ermöglichte, mit geteilten Bildschirm mit bis zu 4 Personen gegeneinander anzutreten. Mit Nintendo Switch Online hätte man erstmals die Möglichkeit auch online gegeneinander anzutreten. Obwohl es sicherlich Aspekte von GoldenEye 007 gibt, die nicht so gut gealtert sind, hat das Spiel ikonische Karten, Waffen und Gameplay, die bis heute Bestand haben.

Goldeneye 007 für Nintendo Switch Online wäre also ein massives Verkaufsargument, aber so einfach wird das nicht. Leider bedeuten die Lizenz- und Rechteprobleme rund um GoldenEye 007, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Spiel jemals in das Switch Online Expansion Pack kommt oder sogar irgendeine Art von Re-Release oder Remaster bekommt.