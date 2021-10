Nintendo Switch Online: Game Boy Titel sollen folgen

Game Boy - ©Nintendo

Nach der Bekanntgabe auf der bombastischen Nintendo Direct mit Nintendo 64 und sogar SEGA Mega Drive Titeln für die Nintendo Switch, ist das Thema Game Boy Titel noch lange nicht vom Tisch. Haben sich die Nintendo 64 Gerüchte bestätigt, so bleiben die Gerüchte über Game Boy und Game Boy Color Titel für die Nintendo Switch bestehen.

Nintendo Online Expansion Pack

Im Laufe des Monats wird Nintendo eine kostenpflichtige Erweiterung anbieten, mit welcher eine Auswahl von Nintendo 64 und SEGA Mega Drive Klassikern auf der Nintendo Switch gespielt werden können. Die Gerüchte für den Nintendo 64 Service haben also alle gestimmt, das SEGA Angebot hat uns dafür überrascht. Nun gibt es aber immer noch die Gerüchte für eine künftige Game Boy und Game Boy Color Möglichkeit für die Nintendo Konsole.

Ein Mitarbeiter von Eurogamer ist sich sicher, dass das Konsolen-Angebot für die Nintendo Switch erweitert werden wird, wie er auf Twitter kund tut:

Aber wo?

Die Frage ist nicht nur wann, sondern auch wo. Schließlich würde der Game Boy im bisherigen Nintendo Switch Online zum NES und SNES Angebot passen. So ist sich auch der Twitter-User in seinen Kommentaren sicher. Andererseits könnte der Preisaufschlag in Zukunft mit mehr als nur zwei Plattformen gerechtfertigt sein. Auch die Möglichkeit online zu sein, wie es nun bald für manche Nintendo 64 Titel der Fall sein wird, bietet sich für den Game Boy an. Von Fans wurde dies bereits schon umgesetzt.

Wie auch immer. Wir freuen uns, dass wir bald viele Klassiker des Nintendo 64 und sogar des SEGA Mega Drive von Nintendos Konkurrenz auf der Nintendo Switch wieder erleben dürfen. Dass der portable Game Boy auf der aktuell portablen Konsole von Nintendo vertreten sein muss, ist keine Frage, sondern Ehrensache.

