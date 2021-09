Offiziell: Nintendo 64 und SEGA Titel auf der Nintendo Switch!

Gibt es Nintendo 64-Spiele bald für Switch Online? - (C) Nintendo - Bildmontage

In der gestrigen Nintendo Direct wurden überraschend viele Ankündigungen gemacht. Unter anderem haben sich die hartnäckigen Gerüchte über Nintendo 64 Titel samt einem Nintendo 64 Controller für die Nintendo Switch bestätigt. Aber auch SEGA Mega Drive Titel werden ebenfalls mit einem eigenen SEGA Mega Drive Controller angeboten. Das Spieleangebot wird neben dem kostenpflichtigen Account Nintendo Switch Online extra kostenpflichtig zu sein.

Nintendo Switch 64

Nintendo 64 Titel sollen im Laufe des nächsten Montas extra kostenpflichtig angeboten werden. Dies bedeutet, dass die Titel nicht im bisherigen Nintendo Switch Online Angebot enthalten sein werden, sondern in einem kostenpflichtigen “Erweiterungspakets”. Preis des Services ist noch nicht bekannt. Der optionale Nintendo 64 Controller wird 49,99 Euro kosten und wird wie die NES und SNES Controller via Nintendo Switch Online angeboten werden.

Folgende Nintendo 64 Titel werden nächsten Monat kostenpflichtig angeboten werden:

Dr. Mario 64

Mario Kart 64

Mario Tennis

Sin & Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

WinBack: Covert Operations

Yoshi’s Story

Nintendo hat dabei auch schon folgende Titel für die Zukunft versprochen:

Banjo-Kazooie

F-Zero X

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Für die Japaner sollen noch die zwei Custom Robo Teile hinzugefügt werden.

Multiplayer- und online-fähig

Was besonders an dem Release ist, ist dass manche Titel wie Mario Kart 64 Multiplayer- und Onlinefähig sein werden. Was bedeutet, dass man gegen die ganze Online-Welt Rennen fahren kann.

SEGA Switch

Wer hätte je gedacht, dass eines Tages Titel vom damaligen Konkurrenten SEGA auf einer Nintendo Konsole offiziell angeboten werden würden? Diese wahnwitzige Idee soll im Oktober Wirklichkeit werden. Damit aber nicht genug. Auch ein eigener SEGA Mega Drive Controller wird wie der Nintendo 64 Controller via Nintendo Switch Online angeboten werden. Preislich wird der Controller gleich viel kosten. Die kostenpflichtige Erweiterung betrifft den Nintendo 64 und SEGA Mega Drive Katalog.

Folgende SEGA Mega Drive Titel werden nächsten Monat kostenpflichtig angeboten werden:

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage

Strider

Nintendo Direct

Im Detail könnt ihr euch das Ganze in der Nintendo Direct Präsentation ansehen (Timestamp: 21:00 bis 24:20):

Interessant wie Nintendo sein geistiges Eigentum zu vermarkten weiß. Die bisherige Nintendo Online Mitgliedschaft kostet jährlich Euro 19,90 und enthält neben dem Online-Zugang der Nintendo Switch Titel auch eine Auswahl von NES und SNES Titeln. Nun werden für einen Aufpreis weitere Konsolen hinzugefügt. Was dafür spricht ist, dass manche Klassiker nun Online-fähig werden.

Quelle: nintendo.at