Nintendo Switch: N64 Controller mit Super Mario 3D All-Stars kompatibel

Super Mario 3D All-Stars war zwischen dem 18.9.2020 und 31.3.2021 im Nintendo eShop verfügbar. - (C) Nintendo

Der Nintendo 64 Controller welcher zum Nintendo Switch Online Erweiterungspaket erschienen ist, ist durch das neueste Update mit Super Mario 64 auf Super Mario 3D All-Stars kompatibel. Leider wird der bereits vergriffene Controller erst wieder 2022 erhältlich sein.

Super Mario 64 Update

Nach 25 Jahren bekommt Super Mario 64 immer noch ein Update. Mit der Version 1.1.1 kann also mit dem Replikat vom originalen Nintendo 64 Controller mit exakt der selben Button-Konfiguration wie früher gespielt werden. Diesmal allerdings unterwegs und kabellos.

Zweiter original Controller für das Modul

Super Mario 64 ist allerdings nicht der erste Titel auf dem Super Mario 3D All-Stars Modul welcher mit einem original Controller gespielt werden kann. So kann Super Mario Sunshine mit einem Nintendo GameCube Controller ebenfalls gespielt werden.

Weitere neue Steuerungs-Möglichkeiten

Nintendo bleibt auch bei anderen älteren Titeln innovativ. So wird beispielsweise Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit Nintendo Labo unterstützt.

Derzeit (immer noch) nicht verfügbar

Laut Nintendo sollen die Nintendo 64 Controller erst wieder nächstes Jahr erhältlich sein. Aber nicht nur der Nintendo 64 Controller ist zur Zeit nicht erhältlich. Nintendo hat im März Super Mario 3D All-Stars aus dem Switch Online Shop entfernt.

Der Sega Mega Drive Controller ist noch erhältlich.

