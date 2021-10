Nintendo Switch: Preise des Erweiterungspakets bekannt, N64 Controller ausverkauft

Gibt es Nintendo 64-Spiele bald für Switch Online? - (C) Nintendo - Bildmontage

Mit der Präsentation vom letzten kostenlosen Animal Crossing: New Horizons DLCs folgten auch die Preise des Erweiterungspaketes, aber auch die Preise für den Nintendo 64 und den SEGA Mega Drive Controller. Von welchen der Nintendo 64 Controller innert ein paar Stunden ausverkauft gewesen war.

Das Preismodell für ein Jahr

Eine einzelne Mitgliedschaft des Erweiterungspakets kostet für ein ganzes Jahr 39,99 Euro. Eine Familienmitgliedschaft des Erweiterungspakets für bis zu acht Accounts kostet für ein Jahr 69,99 Euro. Im Vergleich dazu kostet das normale Nintendo Switch Online mit den NES und SNES Spielen für ein Jahr mit einer Einzelmitgliedschaft 19,99 Euro und mit Familienmitgliedschaft 34,99 Euro. Für das Erweiterungspaket wird also in Summe von Nintendo das Doppelte verlangt.

Advertisment

Die passenden Controller

Nintendo wird uns am 26. Oktober die ersten Nintendo 64 Titel mit dem Nintendo Switch Online Erweiterungspaket bescheren. Wie schon bei dem NES und SNES Angebot kamen Hand in Hand passende originale, aber für die Nintendo Switch kompatible Controller der jeweiligen Konsole. So auch für das Nintendo 64 und sogar das SEGA Mega Drive Angebot. Mit den Preisen waren auch die offiziellen Vorbestellungen der Controller möglich. Allerdings nur für zwei bis drei Stunden, danach war der Nintendo 64 Controller ausverkauft.

Derzeit nicht verfügbar

Laut Nintendo sollen die Nintendo 64 Controller Ende Oktober wieder erhältlich sein. So hofft man zumindest. Die Controller sind leider nur direkt über Nintendo erhältlich, was ein Vorteil sein kann. Da nur Nintendo Switch Online User und keine Bots Zugriff haben können, was zumindest automatische Hamsterkäufe verhindert. Es konnten pro Person bis zu vier Controller vorbestellt werden.

Die Animal Crossing DLC

Das Animal Crossing: New Horizons DLC wird im Erweiterungspaket enthalten sein! Hier der Ausschnitt aus der letzten Nintendo Direct Präsentation (Timestamp: 21:45). Für den Inhalt vom Animal Crossing: New Horizons DLC bitte von Anfang an schauen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Nintendo 64 Erweiterungspaket wird Anfangs 9 Klassiker enthalten. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen noch 7 weitere Titel folgen. Vermutlich wird die Bibliothek wie schon bei den NES und SNES angeboten sukzessiv aufgestockt. Mit dem Start werden auch 14 SEGA Mega Drive Titel spielbar sein.

Neben der Onlinefähigkeit mancher Nintendo 64 Klassiker, werden ausschließlich alle Nintendo 64 Titel in 60 Hertz spielbar sein!

Quellen: nintendolife.com, nintendo.at