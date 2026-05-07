Snoop Dogg mischt historisches Yakuza-Epos „Stranger than Heaven“ auf

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

SEGA und Microsoft haben per Livestream einen großen Info-Happen zu Stranger than Heaven rausgehauen, dem neuesten Ableger aus dem Universum von „Yakuza“ beziehungsweise „Like a Dragon“. Das halbstündige Xbox Presents zeigte erstmals konkrete Fakten zu Story, Cast und Gameplay, nachdem sich vorangegangene Teaser-Trailer des neuen Spin-offs noch bedeckt hielten. Das historische Action-Abenteuer soll noch diesen Winter für PS5, Xbox Series, PC und im Game Pass erscheinen.

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Als Marketing-Maskottchen hält diesmal Rapper Snoop Dogg her. Dieser spielt als Schmuggler Orpheus nicht nur eine zentrale Rolle, sondern trägt auch Musik für den Titel bei. Diesmal gibt sich das Setting international und bedient sich bei großen Mafia-Epen. Es handelt sich nämlich um die Ursprungsgeschichte des aus Yakuza bekannten Tojo-Clans, erzählt durch den aus San Francisco stammenden Protagonisten, den es nach Japan verschlägt. Dabei erstreckt sich die Geschichte über mehrere Perioden Japans: Im Trailer sind 1915, 1929, 1943, 1951 und 1965 zu sehen.

Stranger than Heaven – Snoop Dogg und internationale Promis schmücken Yakuza-Epos

Im Gegensatz zu Like a Dragon entfällt daher die Wahl zwischen englischer und japanischer Sprachausgabe. Denn der international besetzte Cast soll beide Sprachen sprechen. Zu Snoop Dogg gesellen sich unter anderem die US-amerikanische Sängerin Tori Kelly, die japanische Sängerin Ado und die aus Shogun bekannte Schauspielerin Moeka Hoshi. Für das Spiel holte sich SEGA zudem die Rechte ein, den verstorbenen Schauspieler Bunta Sugawara als Spielcharakter zu verwenden.

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Spielerisch scheint sich Stranger than Heaven treu zu bleiben. In den verschiedenen Perioden dürfte es, ähnlich wie in Like a Dragon und Judgement, viele Sandboxen mit unzähligen Freizeitaktivitäten und ganz viel Gekloppe geben. Das Kampfsystem spielt sich hier allerdings wieder in Echtzeit, nicht mehr rundenbasiert wie zuletzt Like a Dragon: Infinite Wealth. Besonders die Musik dürfte nicht nur in der Story eine große Rolle spielen. Denn der Trailer präsentierte mehrere Minispiele, in denen die Charaktere eine Band managen und Songs komponieren.

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