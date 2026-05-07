R-Type Dimensions III: Physische Versionen für Switch 1 und 2 verschoben

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die physische Versionen für die Nintendo Konsolen des R-Type Dimensions III Remaster wurde leider um Monate verschoben. Während das Shoot-‚em Up physisch nun am 11.08.2026 erscheinen soll, erscheint der Titel digital glücklicherweise noch wie geplant am 19.05.2026. Der Titel wird nicht nur für beide Nintendo Switch Generationen, sondern auch für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam. Dessen physische Versionen erscheinen aber pünktlich.

Was ist der Grund für die Verschiebung?

Für Fans der Reihe, welche auf physische Veröffentlichungen stehen gibt es leider eine Enttäuschung. Das Remaster von R-Type Dimensions III Remaster soll physisch für die Nintendo Switch und Switch 2 erst ein paar Monate nach der Veröffentlichung erscheinen. Das dem tatsächlich so ist, hat der Publisher ININ Games bestätigt. Der Publisher hat allerdings nicht nur die Verschiebung bestätigt, sondern auch die Gründe dafür genannt. Globale Produktions- und Logistikprobleme sind für die Verspätung verantwortlich.

Welche Versionen sind betroffen?

Leider sind alle physischen Versionen des Remasters von R-Type Dimensions III betroffen. Also die Standard- als auch die Collector’s Edition. Gerade für Nintendo Fans sind physische Versionen der Videospiele immer noch wichtig. Besonders Sammler dürften darüber verärgert sein. Die physischen Versionen aller anderen Plattformen sollen aber rechtzeitig erscheinen.

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R-Type Dimensions III

R-Type Dimensions III ist ein Arcade-Klassiker, welches ursprünglich 1993 auf dem SNES erschien und bis heute zu einem der technisch beeindruckendsten Shoot-‚em Ups seiner Zeit gilt. Der damalige Titel wurde vom japanischen Studio Irem entwickelt, welches bereits Ende der 80er Jahre das Genre mitgeprägt hatte.

Cooles Gameplay

In der Reihe steuert man ein Raumschiff durch horizontal scrollende Level mit herausfordernden Gegnern und riesigen Bosskämpfen. Die Serie ist bekannt für ihren hohen Schwierigkeitsgrad. Sie hatte dafür aber eine präzise Steuerung und das sogenannte „Force-System“. Dabei handelt es sich um einer Drohne, die sowohl offensiv als auch defensiv verwendet werden kann. Die Mischung aus Taktik und Arcade machte R-Type zu einem Kulttitel.

Was sind die Neuerungen?

Das Entwickler Tozai Games will mit dem Remaster den Klassiker in die Gegenwart holen. Sämtliche Grafiken wurden in 3D neu designt. Ganz besonders ist allerdings, dass man jederzeit zwischen der klassischen Pixelgrafik und der modernen Polygon-Darstellung wechseln kann. Zudem wurde ein Koop-Modus, Speichermöglichkeiten und mehrere Schwierigkeitsgrade implementiert.

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R-Type Renaissance

R-Type Dimensions III ist nicht das erste, heutige Wiedersehen von Klassikern aus der Reihe. In den letzten Jahren sind R-Type Final 2 und das Strategie-Spin-off R-Type Tactics I • II Cosmos ebenfalls wieder erschienen. Damit ist nicht nur ein Titel, sondern ein paar Titel der Reihe in der Gegenwart angekommen.

Quelle: iningames.com, youtube.com via iningamesofficial

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