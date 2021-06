Spelunker HD Deluxe: Im Herbst erscheint der Retro-Klassiker im Westen

(C)Tozai Games

Der Publisher ININ Games hat bekanntgegeben, dass sie im 3. Quartal Spelunker HD Deluxe, aus dem Hause Tozai Games, für PlayStation 4 und Nintendo Switch im Westen veröffentlichen möchten! Zusammen mit der Ankündigung wurde auch die Collector’s Edition vorgestellt, die für beide Plattformen ab dem 6. Juni, 00:00 MEZ, zum Verkauf stehen wird.

Neben der Collector’s Edition für Spelunker HD Deluxe wird auch eine Limited Version des Spiels auf der Webseite von Strictly Limited Games zur Verfügung gestellt. Behaltet hierbei auch das Datum im Kopf, denn die physischen Versionen werden nur in einer bestimmten Stückzahl vorrätig sein.

Die Limited Edition kostet 29,99 € und für die Switch-Version werden 2,700 Kopien und für PS4 1,500 Kopien zur Verfügung gestellt;

Die Collector’s Edition kostet 59,99 € und ist auf 1,300 Kopien für Nintendo Switch und 700 Kopien für PlayStation 4 beschränkt.

Spelunker selbst hat schon viele Jahre auf dem Buckel, denn das Original wurde bereits 1983 für Atari 8bit veröffentlicht. Seit dem sind natürlich viele Jahre ins Land gezogen und die Spielebranche sowie der Standard der heutigen Grafiken hat sich gewandelt. Deswegen bekam der Titel bereits zur PlayStation 3-Zeit eine HD-Nachbesserung. Mit Spelunker HD Deluxe erhalten wir die zweite Aufarbeitung des Titels, dieses Mal jedoch mit neuer Grafik und einem neuen Spielmodus.

Das Spiel selbst beinhaltet diverse Spielmodi die im Singleplayer als auch im Online Multiplayer, mit bis zu sechs Personen, gespielt werden können. Für alle diejenigen die doch lieber im Offline-Modus das Multiplayer-Erlebnis genießen möchten ist auch gesorgt. Denn mit bis zu vier Mitspielern könnt ihr auch Offline auf Erkundungstour in gehen.

Ob alleine oder mit Freunden, in Spelunker HD Deluxe erwarten euch 100 verschiedene Level die darauf warten erkundet und bezwungen zu werden. Darüber hinaus erhaltet ihr mit verschiedenen Spielmodi den Anreiz das Spiel mehrfach zu spielen und euch selbst herauszufordern.

Obwohl das Spiel mit neuen 3D-Modellen aufgewertet und aufgehübscht wurde, könnt ihr trotzdem in der Zeit zurückreisen und die Pixel-Optik des Klassikers genießen. Nicht nur die Optik verändert sich, auch die klassische 8-Bit Tonspuren werden ihren Weg in eure Ohren finden und euch in die 80er Jahre zurückversetzen.

Nachfolgend findet ihr den offiziellen Trailer sowie einige Screenshots vom Spiel selbst.