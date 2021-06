Battlefield 1: Noch immer ein Trailer Meisterwerk

Battlefield 1 Key Art © EA

Battlefield hat in den letzten Jahren sehr viel Wert auf Cinematische Reveal Trailer gesetzt. Diese konnten meistens die Fans genau dort abholen, wo DICE sie auch haben wollte. Es sind Bild und Tongewaltige Videos, die das kommende Game zeigen und auch einen Hype Train erzeugen sollen. Einer jedoch sticht heraus. Nach 5 Jahren ist der Trailer von Battlefield 1 noch immer ein Meisterwerk.

Battlefield 1 das Trailer Meisterwerk

Was macht den Battlefield 1 Trailer zu einem Meisterwerk? Die Resonanz alleine auf YouTube ist nach 5 Jahren ungebrochen. Mittlerweile über 67 Millionen Views. 2,4 Millionen Positive Reaktionen und nicht mal 50 Tausend negative. Allein in diesen Werten zeigt sich wie die Aufnahme des Trailers beim Publikum war und noch immer ist. In den Reaction Videos von damals drehten auch die Zuseher live vor den Kameras durch. Dieses Video traf einfach alle Nerven.

Das Zusammenspiel aus Bild und Musik ist in diesem Trailer einfach fast zur Perfektion geschnitten. Die Schnitte und auch Szenen passen so gut zur Hintergrundmusik. Der Song „Seven Nations Army“ hat nicht nur einen militärischen Titel, sondern auch einen Beat der ins Ohr geht. In dieser Cover Version ist dieser einfach so deutlich und gut genutzt. Zusammen mit den Bildern des Ingame Krieges geht das einfach unter die Haut.

Noch immer ungeschlagene Nummer 1

Nach dem Reveal von Battlefield 2042 kehren die Fans zu diesem Trailer zurück. Nicht etwa weil der neue Trailer niemandem gefällt. Im Gegenteil. Auch der aktuelle Reveal Trailer freut sich über Begeisterung. Aber die Fans kommen zu diesem Video um nochmal zu betonen, was für ein Meisterwerk der Trailer zu Battlefield 1 ist. Battlefield V hatte da weit weniger Glück.

Ob DICE und EA diesen Trailer je übertreffen können ist allerdings fraglich. Nicht nur war das Setting des Spiels eine gewaltige Überraschung, sondern auch das fertige Spiel ein Erfolg bei den Fans. Und der Erfolg von Battlefield 1 begann mit diesem epischen Trailer, der selbst Jahre später noch immer mit seinem Beat unter die Haut gehen kann.