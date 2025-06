Borderlands 4: Neuer Trailer zeigt düstere Story, neue Gameplay-Features und deutlich weniger Humor

Der neueste Trailer zu Borderlands 4, der beim diesjährigen Borderlands Fan Fest vorgestellt wurde, überrascht gleich in mehrfacher Hinsicht. Statt der gewohnt überdrehten Gags und poppigen Farben setzt der vierte Hauptteil der Reihe spürbar auf eine düstere, ernstere Stimmung und nimmt damit eine mutige Kursänderung vor.

Eine düstere und neue Geschichte

Der Trailer wirft die Vault Hunter auf einen völlig neuen Planeten namens Kairos, der vom gnadenlosen Tyrannen Timekeeper beherrscht wird. Mit dem „Bolt“, einem Gedankenkontroll-Chip, zwingt der Timekeeper die Bevölkerung in die Unterwerfung und nimmt auch die Vault Hunter gefangen. Das Ergebnis ist eine bedrohlichere, erwachsenere Story, die sich stark auf die Themen Rebellion, Überlebenskampf und Kontrolle konzentriert.

Schnellere Kämpfe & neue Fähigkeiten

Trotz des ernsteren Tons steht der typische Loot-and-Shoot-Gameplay-Loop weiterhin im Zentrum. Allerdings gibt es dieses Mal spürbar mehr Bewegungsfreiheit:

Double-Jumps , Dashes und Grappling-Hooks machen die Kämpfe schneller und vertikaler.

, und machen die Kämpfe schneller und vertikaler. Die neue „Bolt“-Mechanik verspricht, auch erzählerisch in das Gameplay integriert zu sein, der Widerstand gegen die Kontrolle wird so zur zentralen Gameplay- und Story-Mechanik.

Weniger Humor und mehr Spannung?

Besonders auffällig am neuen Trailer ist der Mangel an Humor, der die Reihe bisher so unverwechselbar gemacht hat. Statt der typischen Sprüche von Claptrap und dem chaotischen Over-the-Top-Wahnsinn dominiert hier der Kampf ums nackte Überleben.

Diese ernste Tonalität ist ein Bruch mit der Serien-Tradition, und der lässt die Community diskutieren. Die ersten Reaktionen zeigen, dass viele Fans gespannt, aber auch skeptisch sind, ob dieser neue Weg der Serie guttut.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic). Eine Version für die nächste Nintendo-Switch-Generation folgt später.

Die Preise stehen ebenfalls fest:

Standard-Edition: 69,99 USD

Deluxe-Edition: 99,99 USD

Super-Deluxe-Edition: 129,99 USD

Mit Borderlands 4 schlagen Gearbox und 2K spürbar neue Töne an: Die gewohnte Prise Humor weicht einer spannungsgeladenen, fast schon dystopischen Stimmung. Gleichzeitig erweitern neue Bewegungs- und Kampfmechaniken das Gameplay auf vielversprechende Weise. Ob der Balanceakt zwischen Tradition und Neuorientierung gelingt, werden wir spätestens beim Release im September 2025 erfahren.

