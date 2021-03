Herr der Ringe: Gollum erster Trailer mit Gameplay

Der Herr der Ringe: Gollum

Das Herr der Ringe Spiel zu der düsteren kriechenden Figur Gollum ist derzeit noch in Arbeit. Daedalic Entertainment arbeitet im Moment an diesem Adventure in den Höhlen und Grotten der Welt von Mittelerde. Fans des Franchise sind bereits voller Erwartungen und jetzt gibt es auch Grund zur Begeisterung. Denn Gollum hat seinen ersten Gameplay Trailer erhalten.

HdR: Gollum Gameplay Trailer sieht sehr gut aus

Klettern, kriechen und schleichen sind die wohl ersten Fähigkeiten, an die man bei der Kreatur Gollum denkt. So ist es nicht überraschend, dass wir im ersten Gameplay Trailer Gollum genau durch solche Situationen kriechen sehen. Den Bildern nach sind wir hinter den Mauern von Mordor. Vermutlich die Untiefen von Minas Morgul oder Barad Dur. Aber auch Kankras Lauer wird gezeigt, mit vielen kleinen Baby Spinnen die Gollum bestimmt fressen wollen.

Wenn jedoch die ganze Geschichte dieses Wesens behandelt wird, so werden diese dunklen Katakomben nicht Alles sein, dass wir von Mittelerde zu sehen bekommen. Denn Gollums Reise beginnt im Auenland. Als Smeagol fand er den Ring, der ihn korrumpiert und vergiftet hat. Ob wir die gesamte Reise vom grünen Auenland bis in die Feuer Mordors zu sehen bekommen, ist leider auch nahch dem Gollum Gameplay Trailer noch unbekannt.

Assassin’s Creed: Gollum?

Den ersten Bildern nach, wird es ein Stealth Abenteuer und viel zu klettern. Das macht es einem Assassin’s Creed Game natürlich sehr ähnlich. In Screenshots wurde aber bereits angeteast, dass Entscheidungen in der Handlung eine gewichtige Rolle spielen werden. Folglich wird der Fokus auf die Geschichte etwas intensiver und wichtiger sein als in einem linearen Titel wie Assassin’s Creed.

Leider wurde das Game erst kürzlich verschoben auf nächstes Jahr. Der Gollum Gameplay Trailer jedoch sieht schon sehr gut aus und lassen mich als Herr der Ringe Fan durchaus auf ein cooles Game hoffen. Es ist auch schon viel zu lange her, dass ein HdR Spiel veröffentlicht wurde und damals waren das sehr gute Adventure Spiele.