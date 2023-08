Riesen Patch: Ist Gollum noch zu retten?

Mit einem Glas Wasser das Feuer löschen?

Daedalic Entertainment hat einen großen neuen Patch für “Der Herr der Ringe: Gollum” veröffentlicht, der auf allen Plattformen verfügbar ist. PC-Spieler können sich auf den standardmäßigen DLSS-Modus freuen, der von “aus” auf “automatisch” umgestellt wurde, um die Leistung beim Spielen ohne Upscaling-Technologie, aber mit aktiviertem RTX, zu verbessern.

Die Frage die sich mir allerdings stellt, ist ob Gollum überhaupt noch zu retten ist? Denn da habe ich meine Zweifel.

Gollum Patch voller Korrekturen aber wo ist das Gameplay?

Es wurden Fehlerbehebungen für Probleme wie das Verschwinden von Quest-Markern, nicht interaktive Objekte nach dem Neustart, Fortschrittsblockaden, Verlust des Mausfokus usw. vorgenommen. Schaut euch (sofern es euch noch interessieren sollte) unten die vollständigen Gollum Patch Notes für weitere Details an. Der Entwickler sagt abschließend: “An alle unsere Spieler, vielen Dank für eure Geduld. Wir hoffen aufrichtig, dass diese Änderungen euch dabei helfen, Der Herr der Ringe: Gollum zu genießen.”

Ohne weitere kommende Updates und Verbesserungen zu erwähnen, könnte dies der letzte Patch sein, den das Spiel erhält. “Der Herr der Ringe: Gollum” wurde am 25. Mai für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC nach Verzögerungen veröffentlicht und erhielt katastrophale Bewertungen. Der Entwickler entschuldigte sich dafür, während Daedalic bestätigt hat, dass sie sich von der Entwicklung abwenden, um sich auf das Publishing zu konzentrieren.

Als Ergebnis wurde das interne Entwicklungsteam entlassen, und ihr angeblich geplantes kommendes “Herr der Ringe”-Spiel wurde abgesagt. Immerhin gibt es für MMO-Spieler noch viel zu erwarten, da Amazon Games Orange County an “Der Herr der Ringe MMO” arbeitet. Es wird für PC und Konsolen veröffentlicht, jedoch steht das Veröffentlichungsdatum noch aus.

Kann dieser Patch nun das Spiel retten?

Die Antwort ist ein ganz klares NEIN. Denn was dem Spiel fehlt ist ein Spiel dass man auch spielen will. So seltsam das auch klingen mag. Selbst über die trashigsten Bugs und Glitches könnte man hinweg sehen. Geduldig sein. Wenn das Spiel selbst Gameplay bieten würde, welches Spaß macht. Oder wenigstens wie ein Game wirkt. Denn das Gameplay selbst ist die größte Enttäuschung von Gollum und das kann nicht mit einem Patch nachgereicht werden. Wenn dies der letzte Patch für das Spiel ist, dann ist es D.o.A. Dead on Arrival. Dieses Game sollte gemeinsam mit dem alten E.T. Spiel von Atari in der Wüste begraben werden.

Der Herr der Ringe: Gollum – Patch Notes 2.2 (Übersetzt mit Google Translate, Sorry dafür)