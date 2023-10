HdR Gollum: Öffentliche Entschuldigung kam von ChatGPT

Laut einem kürzlich erschienenen Bericht behauptet Daedalic Entertainment, der Entwickler des berüchtigten Spiels “Der Herr der Ringe: Gollum”, dass die Entschuldigung von dem KI-gesteuerten Textgenerator ChatGPT generiert wurde. Dieser Bericht besagt auch, dass die Entwickler keine Kenntnis von dieser Entschuldigung hatten und dass sie eine Entscheidung ihres Publishers, Nacon, war.

Darüber hinaus gingen Mitarbeiter von Daedalic Entertainment auch ins Detail darüber, was bei der Entwicklung von “Der Herr der Ringe: Gollum” schief gelaufen war.

Früher in diesem Jahr wurde das lizenzierte Spiel mit einer überwältigend negativen Reaktion gestartet, wie es anhand dessen ersichtlich wurde, dass “Der Herr der Ringe: Gollum” eines der am schlechtesten bewerteten Spiele des Jahres 2023 wurde. Mehrere Kritiker und Fans nannten die technischen Probleme des Spiels als die Hauptgründe für diese negative Rezeption, verstärkt durch das Gameplay, das viele als einfallslos und uninteressant empfanden.

Auch die Grafik war nicht einfach nur schlecht. Sie war absolut unterirdisch und die Handlung vermochte viele nicht zu überzeugen. Infolgedessen konnte das Spiel in den Augen vieler Spieler auf allen Ebenen nicht überzeugen, und die Spieler waren von dem großen lizenzierten Spiel enttäuscht. Die Entwickler haben kürzlich über die problematische Entwicklung und die Ursachen der Schwierigkeiten, mit denen das Team konfrontiert war, gesprochen.

Anonyme Mitarbeiter von Daedalic Entertainment wurden von der deutschen Spieleplattform GameTwo interviewt, wobei einige die Beziehung zwischen den Entwicklern und ihrem Publisher, NACON, diskutierten. Eines der angesprochenen Themen war die Entschuldigung in Bezug auf den problematischen Start von Gollum, die auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels veröffentlicht wurde.

Laut Daedalic wurde diese Entschuldigung zu HdR Gollum mithilfe der Software ChatGPT verfasst, von der der Entwickler keine Kenntnis hatte, weder davon, dass sie verfasst wurde, noch von ihrem Inhalt vor der Veröffentlichung. Sie behaupten, dass NACON alles geregelt hat.

According to Daedalic, ‘The Lord of the Rings: Gollum’ budget was around 15 million euros (around $15.9 million).

From GameTwo Episode 307: Why Gollum Failed at 32:30 (video only available in German, but you can auto-translate it)https://t.co/pneOOqME0X pic.twitter.com/bECKv0bGfa

— Knoebel (@Knoebelbroet) October 7, 2023