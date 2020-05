The Lord of the Rings: Gollum – Erste Screenshots wurden enthüllt

The Lord of the Rings: Gollum

Entwickler Daedalic Entertainment enthüllt erstmals Screenshots zu The Lord of the Rings: Gollum. Viele hatten damit gerechnet, dass Gollum anders aussehen würde, da das Spiel über die Bücher und nicht über Warner Bros. lizenziert wurde, die die Rechte am Film-Universum haben, und dies scheint der Fall zu sein. Trotzdem wird Gollum noch etwas vertraut aussehen und die Screenshots geben einen Einblick in die Funktionsweise des neuen Spiels.

Das Spiel hat einige Vorfreude geweckt, da Gollum ein berühmter, aber unruhiger Charakter ist, der mit zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten kämpft. Es scheint, dass das Spiel Entscheidungen beinhalten wird, die auf den beiden Persönlichkeiten basieren und auch Aspekte der Heimlichkeit einbringen, da Gollum kein Charakter ist, der für seine Angriffsstärke bekannt ist. Gollum soll während der Ereignisse des Hobbits und der Herr der Ringe-Trilogie spielen. Die neuen Screenshots verweisen auf Ereignisse in beiden Geschichten.

Die Bilder zeigen eine Reihe von Terrains von grünen Weiden bis hin zu dunklen Ork-Geografien. Darüber hinaus zeigt das Bild von Gollum die zahlreichen Möglichkeiten, wie Spieler Entscheidungen treffen, sowie den neuen Look für den Charakter, der der Filmversion relativ ähnlich ist. Die Spinnen, die in den Hobbit-Filmen zu sehen sind, werden ebenso erscheinen wie Bilder von dunklen Gängen, die eine Fantasy-Ästhetik verwenden. Obwohl die Bilder von The Lord of the Rings: Gollum den Spielern einen Hinweis darauf geben, wie das Spiel funktionieren wird, wird es immer noch Fragen geben, wie sich der Charakter aus jeder Umgebung bewegt und wie die Geschichte die Aktion rechtfertigt. Trotzdem gibt es viele Überlieferungen, aus denen man schöpfen kann. Die Screenshots stammen aus der “weltexklusiven Plus-Titelstory” der Gamestar.

Wie wird sich Gollum in ‘The Lord of the Rings’-Spiel entwickeln?

Der Charakter von Gollum hat eine lange Geschichte und dies wird es den Entwicklern des Titels Daedalic Entertainment ermöglichen, aus einer Reihe von Einflüssen und Charaktereigenschaften zu schöpfen. Fans von der Herr der Ringe-Trilogie werden hoffen, dass das Spiel es schafft, so viel wie möglich von der vorhandenen Geschichte zu nutzen und ihr mit faszinierenden Spielmechaniken neues Leben einzuhauchen.

Die Fans sind auf jeden Fall in Aufruhr. Immerhin wird es interessant sein zu sehen, wie sich der Charakter Gollum im Spiel entwickeln wird. Wird es vorgegeben? Muss man böse werden? Darf man auch ein wenig brav sein?

The Lord of the Rings: Gollum wird 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X verfügbar sein. Das Spiel wurde vor über einem Jahr angekündigt. Anfang des Jahres wurde es für die nächsten Konsolen-Generation bestätigt. Seitdem hat man nicht mehr viel darüber erfahren.