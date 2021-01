Herr der Ringe: Gollum verschoben auf 2022 – Neues Studio steigt mit ein

Der Herr der Ringe: Gollum - (C) Daedalic Entertainment

„Wait my precious! Wait! We wants it, we needs it! Dirty nasty Bagginses has delayed our Game!“ Der Herr Baggins oder auch Beutlin war es nicht, sondern viel mehr neue Entwicklungen im Unternehmen selbst. Während viele der momentanen Delays auf die erschwerten Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind. Mit den Pandemie Maßnahmen und dergleichen. So ist es in diesem Fall der Grund eine Kooperation die dazu führte, dass Herr der Ringe: Gollum verschoben wurde auf 2022.

Herr der Ringe: Gollum wegen Kooperation verschoben auf 2022

Das neue Studio hinter dem Gollum Game, Nacon, hat auf seinem Twitter Account verkündet eine Kooperation mit Daedalic Entertainment einzugehen. Diese Partnerschafft sei wohl bewusst für das Game eingegangen worden zu sein, was allerdings dazu führte dass nun Herr der Ringe: Gollum verschoben wurde auf 2022. Vermutlich um mit den nun vorhandenen Ressourcen, das möglichst beste aus dem Spiel zu holen, was möglich ist. Das Stealth Parkour Adventure rund um die Kreatur Gollum bleibt also abzuwarten. Der Herr der Ringe Epos in Buch wie auch Film Format, brachte bereits gewaltige Kassenschlager.

Die vor langer Zeit erschienenen Herr der Ringe Videospiele, sind zwar fast in Vergessenheit geraten, waren aber damals sehr gut gelungene Adaptionen der Kinoblockbuster. Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, war ein sehr gut spielbares Fantasy Action Adventure und für seine Zeit in Sachen Gameplay großartig abgeliefert. Nacon sichert sich mit dieser Partnerschaft nun einen Titel mit großen Erwartungen und ein neues Projekt. Denn das derzeit angekündigte Werewolf: The Apocalypse – Earthblood erscheint schon bald.