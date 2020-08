Herr der Ringe: Gollum – Teaser Trailer und frische Details online

Der Herr der Ringe: Gollum - (C) Daedalic Entertainment

Angeblich im nächsten Jahr debütierend, waren die Details zu Herr der Ringe: Gollum etwas kurz, und das Stealth-Abenteuer für die nächste Generation bleibt in den Augen faszinierter Mittelerde-Fans immer noch ein Rätsel. Natürlich wissen sie, dass das Spiel 2021 auf PC, PS5 und Xbox Series X erhältlich sein wird und den Schwerpunkt auf moralische Entscheidungen legen wird, aber ansonsten hat das Studio seine Karten relativ nahe an der Brust gehalten.

Ein neues Interview mit IGN scheint dies jedoch zu ändern. Das Studio enthüllt viel mehr über die Adaption von Der Herr der Ringe und enthüllt einen neuen Blick auf das Spiel durch einen Teaser-Trailer. Laut den Entwicklern lässt sich Herr der Ringe: Gollum am besten als „Prince of Persia-ähnliches Stealth-Action“-Spiel mit „einer verzweigten Erzählung“ beschreiben. Das Gameplay wird angeblich in zwei Hälften geteilt, wobei Entwickler Daedalic Entertainment gegenüber IGN mitteilt, dass die Spieler hauptsächlich zwischen einem eher auf Geschichten ausgerichteten moralischen Auswahlsystem und einem angespannten, auf Stealth ausgerichteten Actionspiel wechseln werden.

In Bezug auf Stealth werden die Spieler versuchen, sich an Feinden vorbei zu schleichen, wobei Gollum sie bei Bedarf entsenden kann. Der Chefdesigner Matt Wilkes stellt klar, dass „Gollums Stärken in der List und nicht im Kampf liegen“, sodass sich die Spieler mehr darauf verlassen müssen, ihre Feinde auszutricksen, als sich ihnen direkt zu stellen. Was die narrative Seite betrifft, wird das Spiel kurz vor dem Beginn von JRR Tolkiens legendärer Roman-Trilogie Herr der Ringe spielen, in der Gollum von den Armeen von Sauron gefangen genommen wird, während er auf der Suche nach Bilbo und den einen Ring durch Mordor reist. Von dort aus geht die Geschichte weiter. Daedelic behauptet, die „Smeagol-Seite Ärger und Ablenkungen verursacht und eröffnet neue, widersprüchliche Ziele.“

Herr der Ringe Gollum: Stealth-Action der Psycho-Spiel? Wahrscheinlich beides!

Es scheint, dass dieser Kernkonflikt zwischen Gollum und Smeagol im Allgemeinen einen großen Teil des Spiels ausmachen wird, wobei Daedelic andeutet, dass der Spieler entscheiden muss, welche Seite bei bestimmten Begegnungen mit der Entscheidung insgesamt herauskommt, was zu unterschiedlichen Konsequenzen führt. Interessanterweise werden diese offenbar keinen Einfluss auf den Spielabschluss haben. Tilman Schnanen erklärte: „Am Ende wird Gollums Schicksal natürlich ziemlich stark von den Büchern bestimmt. Aber Entscheidungen der Spieler können und werden Auswirkungen haben.“

„Das Spiel mischt Stealth mit einem vertikalen Kletterparkour“, so der Lead Designer Martin Wilkes in einem Gespräch mit IGN. „Wenn ihr eine Referenz wünscht, könnte man es mit Prince of Persia vergleichen. Meistens handelt es sich um ein Non-Combat-Spiel, aber Gollum wird in der Lage sein, Feinde heimlich auszuschalten. Dies wird jedoch nicht einfach und immer mit großen Risiken verbunden sein. Wir wollen, dass die Spieler diese Begegnungen sorgfältig abwägen. Schließlich liegen Gollums Stärken in der List, nicht im Kampf.“

Der Herr der Ringe: Gollum kommt 2021 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X. Als Spieler weiß man nun etwas mehr, aber wir sollten auf einen Gameplay-Trailer warten, bis Mittelerde-Fans in den Hype-Zug einsteigen. Bis dahin könnt ihr euch die ersten veröffentlichten Screenshots vom Mai 2020 ansehen.