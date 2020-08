Prince of Persia Remake durch Einzelhändler durchgesickert

Prince of Persia gehört zu einen der beliebtesten ruhenden Spielmarken von Ubisoft, genauso wie Splinter Cell. Die Fans betteln seit einem Jahrzehnt um ein neues Spiel der Serie. In der Zwischenzeit gab es viele Spekulationen und falsche Hoffnungen. Angefangen hat alles mit gefälschten Domain-Registrierungen und undichten Game-Konzepten. Nun scheint es eine bessere Quelle zu geben. Ein Einzelhändler listete ein Remake von Prince of Persia.

Der guatemaltekische Einzelhändler MAX hat kürzlich auf seiner Website Einträge für ein Prince of Persia-Remake veröffentlicht, in denen sowohl Nintendo Switch- als auch PS4- Versionen aufgeführt sind und November 2020 als das Erscheinungsdatum des Spiels. Normalerweise wäre eine Auflistung eines Einzelhändlers, und zwar keine sehr bekannte, nichts, in das man zu viel Wert legen könnte, aber Jason Schreier von Bloomberg hat dem eine Menge Legitimität verliehen.

Schreier ging auf Twitter und bezog sich auf diese Händlerliste. Er bemerkte, dass dies ein weiteres Beispiel dafür ist, dass ein Einzelhändler eine der „Überraschungsankündigungen“ von Ubisoft veröffentlicht hat. Die Fans wären außer sich, wenn die Story stimmt.

Prince of Persia Remake: Bekommen wir schneller ein neues Spiel von Ubisoft als gedacht?

Natürlich sind noch einige Fragen zu stellen, vorausgesetzt, dieser Leak ist tatsächlich korrekt. Was genau ist das für ein Remake? Ubisoft könnte mit einer beliebigen Anzahl von Spielen aus dem Franchise gehen, obwohl Fans sicherlich gerne ein Sands of Time- Remake sehen würden. Wenn November 2020 tatsächlich das Erscheinungsdatum ist, können wir dann erwarten, dass das Spiel auch auf Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht wird? Immerhin hat der Videospiele-Publisher aus Frankreich einen alten Twitter-Account reaktiviert, der bereits auf die Spur eines Prince of Persia Remake von Ubisoft geführt hat.

Video game retailers sure love leaking Ubisoft's surprise announcements https://t.co/3BP8pbgdBK — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2020

Ubisoft hat für den September eine weitere Forward-Show angekündigt. Ein guter Ort um dieses Remake zu enthüllen.

Natürlich ist noch nichts in Stein gemeißelt. Solange der Publisher nicht selbst ein Prince of Persia Remake ankündigt, bleibt es bei Gerüchten, Leaks und Spekulationen. Die Fans würden sich es wünschen, dass die Geschichte wahr wird.