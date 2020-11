Prince of Persia: Sands of Time – Weiterer Händler listet das Spiel für die Nintendo Switch

Prince of Persia - Wallpaper - (C) Ubisoft

Obwohl Ubisoft die Nintendo Switch nicht offiziell als eine der Plattformen für Prince Of Persia: Sands Of Time Remake aufgeführt hat, gibt es immer mehr Beweise dafür, dass das Spiel auf das System kommt. Einige Spieler werden sich fragen, ob sie damit rechnen können, das Remake von Prince of Persia auf dem Switch zu sehen oder nicht, und es scheint an dieser Stelle praktisch eine Selbstverständlichkeit zu sein.

Nachdem im September einige sehr überzeugend aussehende Nintendo Switch-Box-Grafiken für das Remake online aufgetaucht sind, twitterte Ubisoft, dass das Spiel auf der französischen Website von Switch erscheinen würde. Seitdem wurden auf Händler-Websites aus Guatemala (via Gematsu), Großbritannien und Griechenland mehrere Angebote für eine Switch-Version gefunden (via GoNintendo). In den Trailern und auf der Website des Spiels wurde Nintendo Switch jedoch nicht als Option für das Spiel aufgeführt. Noch nicht.

Nächster Händler listet das Prince of Persia-Remake für die Nintendo Switch

Jetzt hat ein russischer Einzelhändler das Prince of Persia: Sands of Time Remake für den Nintendo Switch gelistet . Die Veröffentlichungstermine für diese russische Website und einen der britischen Einzelhändler sind am 21. Januar 2021 gleich, wie man auf Resetera nachlesen kann.

Ubisoft hat sogar fälschlicherweise getwittert, dass es zu Nintendo Switch kommen würde, und dann die Tweets bearbeitet, um die Erwähnung des Switch zu entfernen. Die Fans der Serie sind also völlig verwirrt und im Dunkeln darüber, ob Prince of Persia: Sands of Time Remake für die Switch kommt oder nicht.

Wenn das Spiel zu Switch kommt, ist dies eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse in der jüngsten Vergangenheit. Und wenn es nicht um Nintendo Switch geht, arbeiten viele Einzelhändler unter einer falschen Annahme.

Prince of Persia: Sands of Time Remake befindet sich in der Entwicklung. Die Switch-Version wird wohl auch noch angekündigt werden. Auf jeden Fall ist das Ubisoft-Spiel eines jener Titel, dem wir ein Remaster vergönnen. Alleine schon für die viele Fans in der DailyGame-Redaktion.