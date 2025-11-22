Prince of Persia: Sands of Time Remake soll im Januar 2026 erscheinen – Einblick bei den Game Awards?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es gehört zu Ubisofts „größten“ Baustellen: das Prince of Persia: Sands of Time Remake. Seit seiner Ankündigung im Jahr 2020 und Verschiebung kämpft das Projekt mit massiven Verzögerungen, Neustarts und Studio-Wechseln. Viele Fans glaubten schon, dass das Remake Jahre entfernt sei. Doch nun sieht alles danach aus, als wäre der Release viel näher, als bisher vermutet.

Laut Insider Gaming steht das Spiel bereits kurz vor dem Abschluss. Mehrere Quellen sprechen von einem festen Zeitplan, der ein Veröffentlichungsfenster Anfang 2026 vorsieht.

Insider Tom Henderson, der das Projekt über Jahre hinweg begleitet und mehrfach exklusive Infos veröffentlicht hat, berichtet nun: Ubisoft plant den Release für Mitte Januar 2026. Damit würde Sands of Time noch vor dem Assassin’s Creed Black Flag Remake erscheinen. Ein Ablauf, den Henderson bereits zuvor beschrieben hatte und der laut Insidern weiter gilt.

Sands of Time Remake: Mögliche Enthüllung bei den Game Awards

Quellen gehen davon aus, dass der nächste große Auftritt des Spiels am 11. Dezember 2025 bei den Game Awards stattfinden wird. Das Event ist bekannt dafür, große Ankündigungen und Release-Dates zu präsentieren und wäre damit der perfekte Rahmen für ein Comeback dieses Klassikers.

Die Geschichte des Remakes ist fast so bekannt wie das Original selbst. Hier ein Rückblick:

2020: Remake offiziell angekündigt

Remake offiziell angekündigt Jänner 2021: ursprünglicher Release, aber später auf März 2021 verschoben

ursprünglicher Release, aber später auf März 2021 verschoben Februar 2021: erneute Verzögerung, diesmal ohne neuen Termin

erneute Verzögerung, diesmal ohne neuen Termin Mai 2022: Ubisoft Montreal übernimmt, Entwicklung wird komplett neu gestartet

Ubisoft Montreal übernimmt, Entwicklung wird komplett neu gestartet Fokus auf realistischere Grafik, neue Animationen, überarbeitete Kampf- und Parkour-Mechaniken

2024: Ubisoft Toronto steigt ein, Release-Fenster für 2026 bestätigt

Diese Neuausrichtung zeigt, wie ernst Ubisoft das Projekt nimmt. Statt nur ein grafisches Upgrade zu liefern, will man offenbar einen echten modernen Neustart des Klassikers schaffen.

Was Fans vom Remake wirklich erwarten können

Die Insiderberichte zeichnen ein klares Bild: Das Remake soll moderner und realistischer wirken, ohne den Charme des Originals zu verlieren. Du darfst dich auf überarbeitete Grafik, neue Animationen sowie erweiterte Gameplay-Mechaniken freuen. Gleichzeitig nimmt Ubisoft die Entwicklung jetzt sichtbar ernster: zwei Studios arbeiten parallel daran, um Verzögerungen zu vermeiden und das Projekt sauber abzuschließen.

Spätestens nach den Game Awards dürfte die Marketingphase starten, begleitet von frischem Gameplay und neuen Einblicken. Für viele Fans könnte damit eine lange Wartezeit endlich enden. Wenn die Infos alle korrekt sind.

