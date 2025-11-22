Assassin’s Creed Black Flag Remake erscheint früher als gedacht – Release vor dem 31. März?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es ist eines der am heißesten diskutierten Projekte bei Ubisoft: das Remake von Assassin’s Creed Black Flag. Obwohl der Publisher das Spiel bis heute nicht offiziell bestätigt hat, gab es über eineinhalb Jahre hinweg zahlreiche Berichte und Leaks. Jetzt verdichten sich die Hinweise auf einen baldigen Release und laut „Insider Gaming“ steht das Remake sogar kurz vor Launch.

Während Ubisoft seine verschobene Finanzpräsentation veröffentlichte, tauchte ein Eintrag auf, der die Branche sofort elektrisierte. Ein „unangekündigtes Spiel“ soll noch vor dem Ende des Geschäftsjahres erscheinen, also vor dem 31. März 2026. Insider Gaming will erfahren haben, um welches Spiel es sich dabei handelt. Und es soll sich tatsächlich um Assassin’s Creed Black Flag Remake handeln. Laut mehreren Quellen soll der Release in der Woche vom 23. März 2026 erfolgen, also nur Tage vor Ende des Geschäftsjahres.

Der finanzielle Kontext macht die Sache noch spannender: Ubisoft hatte die Veröffentlichung der Zahlen verschoben und gleichzeitig den Handel seiner Aktien auf Euronext pausiert. Das löste heftige Spekulationen aus: Reorganisationen? Große Umstrukturierungen? Oder eine größere strategische Überraschung?

Das Black-Flag-Remake ist jedenfalls das einzige Spiel auf der Roadmap, das bisher nicht offiziell enthüllt wurde. Andere Titel wie The Division: Resurgence, Rainbow Six Mobile oder Anno 117: Pax Romana sind bereits bekannt. Damit bleibt nur ein Projekt übrig, das diesen Platz füllen kann.

Assassin’s Creed Black Flag: Warum das Remake so viel Hype auslöst

Black Flag gilt bis heute als einer der beliebtesten Assassin’s-Creed-Teile. Die Mischung aus Seeschlachten, Piraten-Atmosphäre und offener Karibikwelt hat das Spiel zu einem Fanliebling gemacht. Viele Gamer wünschen sich seit Jahren eine moderne Neuauflage: mit heutiger Grafik, besserer Physik und erweiterten Rollenspiel-Systemen. Genau diese RPG-Elemente sollen laut einem Leaker stärker betont werden. Das Remake könnte also näher an Spielen wie Origins, Odyssey oder Valhalla liegen, ohne den Geist des Originals zu verlieren.

Da Ubisoft das Remake bisher nicht bestätigt hat, bleibt offen, ob das Unternehmen eine komplette Neuvorstellung mit Trailer plant oder einfach kurzfristig den Vorhang hebt.

Wenn die Informationen stimmen, startet die Marketingphase vermutlich früher als erwartet. Es wäre typisch für Ubisoft, ein großes Assassin’s-Creed-Spiel im Frühjahr anzukündigen und dann wenige Wochen später zu veröffentlichen. Diese Strategie hat der Publisher bereits mehrfach genutzt. Für Fans bedeutet das: Die lange Wartezeit und die vielen Gerüchte könnten endlich ein Ende haben. Und gerade weil Black Flag so beliebt ist, dürfte das Remake einen gewaltigen Hype auslösen.

