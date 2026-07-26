Black Flag Resynced: Das geheime Sea Shanty welches man nicht jagen kann

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Sea Shantys gehören für mich einfach zu Assassin’s Creed Black Flag. Natürlich machen sie Edward Kenway nicht stärker. Sie verbessern weder die Kanonen der Jackdaw noch sorgen sie dafür, dass ihr mehr Reales aus geplünderten Schiffen holt. Trotzdem würde dem Spiel ohne die singende Mannschaft ein wichtiger Teil seiner Atmosphäre fehlen.

Wenn die Jackdaw durch das offene Meer schneidet, die Wellen gegen den Rumpf schlagen und die Mannschaft plötzlich zu singen beginnt, fühlt sich Black Flag einfach richtig an. Deshalb sammelt man die Lieder, die überall in der Spielwelt verteilt sind. Normalerweise ist das auch ziemlich eindeutig geregelt. Ihr entdeckt ein Symbol auf der Karte, nähert euch dem fliegenden Notenblatt und müsst es anschließend in einer kurzen Verfolgungsjagd erwischen.

Bei diesem besonderen Sea Shanty funktioniert das allerdings völlig anders.

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Das Lied wird nicht auf der Karte angezeigt. Es gibt kein Sammelobjekt, dem ihr hinterherlaufen könnt. Es erscheint zunächst nicht einmal ein Symbol über dem Charakter, der euch das Shanty gibt. Wer einfach nur durch Nassau läuft und den Hafen schnell wieder verlässt, kann dieses Lied deshalb ohne Probleme während des gesamten Spieldurchgangs übersehen.

Dabei steht die Lösung eigentlich direkt vor euch… und singt.

Das geheime Sea Shanty befindet sich in Nassau

Für das versteckte Lied müsst ihr nach Nassau reisen. Begebt euch dort in den nördlichen Bereich der Siedlung zum Hafen. Die ungefähren Koordinaten des Fundortes lauten 597:768.

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Am Ziel findet ihr einen kleinen, offenen Unterstand direkt am Weg. Darin stehen einige Fässer, Kisten und anderer Kram, den man in einem Hafen eben erwarten würde. Vor diesem Unterstand befindet sich ein einzelner Seemann. Der Mann wirkt ziemlich betrunken, hält sich teilweise den Kopf und singt laut vor sich hin.

Eigentlich nichts Ungewöhnliches für Nassau.

Die Stadt ist schließlich voll mit Piraten, Seeleuten und Menschen, die vermutlich bereits vor dem Frühstück ihren ersten Rum getrunken haben. Genau deshalb fällt dieser spezielle NPC kaum auf. Er trägt keine auffällige Kleidung, steht nicht an einem besonders spektakulären Ort und besitzt zunächst kein Questzeichen.

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Selbst der Adlerblick hilft euch hier nicht wirklich weiter. Der Seemann wird zwar wie andere Figuren in der Umgebung dargestellt, aber es gibt keinen klaren Hinweis darauf, dass er etwas Besonderes für euch besitzt.

Ihr dürft ihn allerdings nicht einfach ansprechen und auch nicht sofort wieder weiterlaufen.

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Bleibt stehen und hört dem betrunkenen Seemann zu

Stellt euch vor den singenden Seemann und wartet. Ihr müsst nichts drücken, niemanden bestehlen und auch keine bestimmte Aktion ausführen. Edward muss lediglich in der Nähe stehen und dem Mann beim Singen zuhören.

Das dauert ungefähr 30 bis 40 Sekunden.

Wichtig ist dabei, dass ihr wirklich wartet, bis der Seemann seinen Gesang entsprechend weit fortgesetzt hat. Lauft ihr zu früh weg oder entfernt euch zu weit von ihm, passiert nichts. Genau das macht dieses kleine Geheimnis so leicht übersehbar. In einem Spiel, in dem man ständig von einer Markierung zur nächsten läuft, bleibt kaum jemand fast eine Minute lang bei einem zufälligen betrunkenen NPC stehen.

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Nach einigen Sekunden verändert sich die Situation plötzlich. Über dem Kopf des Seemanns erscheint ein Questsymbol. Erst jetzt könnt ihr ihn richtig ansprechen.

Der Mann übergibt Edward anschließend das Lied, das er gerade gesungen hat. Dabei handelt es sich um das Sea Shanty „Home Across The Sea“. Das Lied wird direkt eurer Sammlung hinzugefügt und kann danach von der Mannschaft der Jackdaw gesungen werden.

Eine Verfolgungsjagd gibt es dieses Mal nicht. Ihr müsst kein fliegendes Papier durch enge Gassen verfolgen und auch keine Dächer erklimmen. Ihr müsst lediglich zuhören… was in Black Flag überraschend gut zur gesamten Situation passt.

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Was macht es zum geheimen Sea Shanty?

Die meisten Sammelobjekte in Assassin’s Creed Black Flag Resynced werden ziemlich deutlich präsentiert. Aussichtspunkte, Truhen, Animus-Fragmente und gewöhnliche Sea Shantys erscheinen nach der Synchronisation auf der Karte. Selbst wenn man sie nicht sofort einsammelt, weiß man zumindest, dass sie existieren.

Das Geheime Sea Shanty „Home Across The Sea“ bricht mit diesem System.

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Auf der Karte ist an der Stelle kein Shanty-Symbol zu sehen. Der Seemann besitzt zunächst keine Markierung und ruft Edward auch nicht aktiv zu sich. Er steht einfach in seinem kleinen Unterstand und singt. Wer an ihm vorbeiläuft, nimmt ihn vermutlich nur als Teil der Kulisse wahr.

Und genau das ist er zunächst auch… bis man sich entscheidet, für einen Moment stehen zu bleiben.

Ich finde solche kleinen Geheimnisse ehrlich gesagt wesentlich interessanter als ein weiteres Symbol auf einer ohnehin bereits ziemlich vollen Karte. Das Spiel belohnt hier nicht eure Kletterkünste oder eure Fähigkeit, einem Stück Papier nachzulaufen. Es belohnt Neugier und Aufmerksamkeit.

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Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es besonders sinnvoll ist, ein sammelbares Lied hinter rund 40 Sekunden Zuhören bei einem unscheinbaren NPC zu verstecken. Ohne Guide werden viele Spieler dieses Shanty vermutlich niemals entdecken. Gleichzeitig ist genau das der Grund, warum der Fund irgendwie genial ist.

Was tun, wenn das Questsymbol nicht erscheint?

Sollte das Symbol über dem Seemann nicht sofort auftauchen, bleibt zunächst einfach etwas länger stehen. Die benötigte Zeit kann sich je nachdem, an welchem Punkt seines Liedes ihr euch nähert, etwas unterschiedlich anfühlen.

Achtet außerdem darauf, wirklich nahe genug bei ihm zu sein. Stellt Edward am besten direkt vor den Eingang des Unterstandes. Ihr müsst dem Seemann nicht genau gegenüberstehen, solltet euch aber nicht auf die andere Straßenseite oder hinter ein Gebäude stellen. Ich saß enfach auf der Bank vor ihm.

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Falls weiterhin nichts passiert, könnt ihr euch ein Stück entfernen und anschließend erneut zu ihm zurückkehren. Im Zweifelsfall hilft auch eine Schnellreise nach Nassau oder ein kurzes Neuladen des Spielstandes. Normalerweise sollte das jedoch nicht notwendig sein. Bei mir erschien das Questzeichen nach ungefähr einer halben Minute ganz von selbst.

Greift den Seemann besser nicht an. Nassau bietet zwar reichlich Möglichkeiten, sich mit irgendwelchen Leuten zu prügeln, aber in diesem Fall wollt ihr schließlich etwas von ihm haben. Ein bewusstloser oder panisch flüchtender Sänger übergibt euch vermutlich kein neues Lied. Ihr könnt es ja versuchen mit vorher speichern.

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Ein kleines Geheimnis für die perfekte Piratenatmosphäre

„Home Across The Sea“ das geheime Sea Shanty ist kein mächtiges Upgrade und wird eure nächsten Seeschlachten nicht entscheiden. Trotzdem lohnt sich der kurze Umweg nach Nassau. Shantys gehören zu den Dingen, die Black Flag auch nach vielen Stunden noch besonders machen.

Gerade bei längeren Fahrten möchte ich nicht immer nur das Knarren des Schiffes und das Rauschen der Wellen hören. Wenn die Mannschaft zu singen beginnt, bekommt jede Reise über das Meer eine ganz eigene Stimmung.

Umso schöner ist es, dass dieses Lied nicht einfach irgendwo als schwebendes Blatt Papier herumfliegt. Stattdessen lernt Edward es von einem betrunkenen Seemann, der allein im Hafen von Nassau steht und vor sich hin singt.

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Reist also zu den Koordinaten 597:768, sucht den kleinen Unterstand am Hafen und bleibt vor dem Seemann stehen. Hört ihm ungefähr 30 bis 40 Sekunden zu, wartet auf das Questsymbol und sprecht ihn anschließend an.

Danach gehört „Home Across The Sea“ zu eurer Sammlung… und eure Mannschaft hat ein weiteres Lied, mit dem sie euch bei der nächsten Fahrt durch die Karibik begleiten kann.

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