Ubisoft stoppt Aktienhandel und verschiebt Halbjahresbericht

Ubisoft hat kurzfristig die Veröffentlichung seines Halbjahresberichts für das Geschäftsjahr 2025/26 verschoben und zugleich den Handel mit eigenen Aktien und Anleihen aussetzen lassen. Auf Bitte des Unternehmens wird Euronext den Handel ab dem Marktstart am 14. November 2025 pausieren. Die Aussetzung soll so lange gelten, bis Ubisoft die neuen Geschäftszahlen in den kommenden Tagen vorlegt. Einen konkreten Termin nannte der französische Publisher via Mitteilung (PDF) nicht. Man werde den Markt informieren, sobald der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Handels feststeht. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt.

