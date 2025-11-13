Ubisoft stoppt Aktienhandel und verschiebt Halbjahresbericht

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ubisoft hat kurzfristig die Veröffentlichung seines Halbjahresberichts für das Geschäftsjahr 2025/26 verschoben und zugleich den Handel mit eigenen Aktien und Anleihen aussetzen lassen. Auf Bitte des Unternehmens wird Euronext den Handel ab dem Marktstart am 14. November 2025 pausieren. Die Aussetzung soll so lange gelten, bis Ubisoft die neuen Geschäftszahlen in den kommenden Tagen vorlegt. Einen konkreten Termin nannte der französische Publisher via Mitteilung (PDF) nicht. Man werde den Markt informieren, sobald der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Handels feststeht. Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt.

