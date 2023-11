Metacritic-Daten deuten darauf hin, dass 2023 die meisten Spiele mit einer Durchschnittsbewertung von 90 oder höher auf der Bewertungsplattform in den letzten 20 Jahren aufweist. 2023 erweist sich für die Gaming-Branche als äußerst erfolgreich, mit einer breiten Palette von Blockbuster-AAA-Spielen und kleineren Indie-Titeln, die von Kritikern mit Begeisterung aufgenommen wurden.

Die scheinbar endlose Abfolge hochwertiger Neuerscheinungen hat dazu geführt, dass 2023 mit einigen der anderen bemerkenswerten Jahre in der Geschichte des Gamings verglichen wird. 2018 ist ein jüngeres Beispiel für ein Jahr, das in der Gaming-Community hoch geschätzt wird, mit Mega-Hits wie “God of War” und “Red Dead Redemption 2”. Auch 2007 wird oft als eines der besten Jahre in der Geschichte des Gamings bezeichnet, mit Schwergewichten wie “Super Mario Galaxy”, “BioShock”, “Call of Duty 4: Modern Warfare”, “Halo 3” und mehr. Wenn man noch weiter zurückgeht, werden oft 1997 und 1998 als zwei der besten Jahre in der Gaming-Geschichte genannt. Und 2023 dürfte ein weiteres Highlight-Jahr sein, schaut man sich die Durchschnittswertungen an.

Axios.com hat Daten veröffentlicht, die zeigen, dass 2023 die meisten Spiele mit einer Durchschnittsbewertung von 90 oder höher auf Metacritic in den letzten 20 Jahren aufweist. Dies bestätigt die Behauptung, dass 2023 eines der besten Jahre für neue Spieleveröffentlichungen ist.

Die 10 bestbewerteten Spiele des Jahres 2023

Diese Liste umfasst die 10 bestbewerteten neuen Videospielerlösungen von 2023, wobei “Baldur’s Gate 3” und “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” mit 96 die Spitzenposition teilen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Spiele auf der Shortlist für den Titel “Spiel des Jahres” stehen. Survival-Horrorspiele wie “Alan Wake 2” und das Remake von “Resident Evil 4” erzielen beide eine Bewertung von 93. “Street Fighter 6”, “Cocoon” und “Super Mario Bros. Wonder” erreichen jeweils 92 Punkte. Die letzten drei Spiele haben eine Gesamtbewertung von 91: “Turbo Overkill”, “Sea of Stars” und “Diablo 4”. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Spiele im Dezember 2023 bei den Game Awards in verschiedenen Kategorien stark vertreten sein werden.

Obwohl 2023 ein erstaunliches Jahr für Gaming in Bezug auf neue Veröffentlichungen war, war es für die tatsächlichen Spieleentwickler wohl eines der schlechtesten Jahre. 2023 wurde von Massenentlassungen in der gesamten Branche geprägt, wobei einige der größten Unternehmen ihre Mitarbeiter entlassen mussten. So wird 2023 nicht nur als eines der besten Jahre für neue Spiele in Erinnerung bleiben, sondern auch als eines der schlechtesten für diejenigen, die diese Spiele entwickeln.

Kann 2024 das “Gaming Jahr 2023” toppen?

Für das nächste Jahr stehen einige interessante Titel an, viele davon gleich im ersten Quartal. Hier eine Übersicht der Top-Neuveröffentlichungen, die bereits einen Termin haben:

Außerdem gibt es noch viele weitere Spiele, die noch keinen fixen Release-Termin haben. Darunter Avowed (PC, Xbox Series X/S), Ark 2 (PC, Xbox Series X/S), Hades 2 (für PC), STALKER 2 (PC, Xbox Series X/S), Paper Mario: The Thousand-Year Door Remaster (Nintendo Switch), Senua’s Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox Series X/S) oder aber auch The Wolf Among Us 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S).