Xbox: Endlich Neuigkeiten zu Senua’s Saga: Hellblade 2

Die Alpha-Phase von Senua's Saga: Hellblade 2 wurde abgeschlossen, ein möglicher Release-Termin findet 2024 statt.

Zu Senua’s Saga: Hellblade II (Hellblade 2) wurde es die letzten Monate ziemlich still. Zu still. Es gab zwar keine Gerüchte, dass sich der Titel in einer “Entwicklungshölle” befindet, also so Dinge wie ein “Neustart der Entwicklung”, es gab aber auch keine all zu großen positiven Nachrichten. Vor einigen Monaten wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht und die “Gewissheit”, dass der Release-Termin irgendwann 2024 sein wird. Nun wurde der Zeitraum etwas eingegrenzt.

Das Spiel wurde vor fast vier Jahren zusammen mit der Enthüllung der Xbox Series X angekündigt und hat seitdem die Erwartungen der Gaming-Community angeheizt. Wir wissen, dass es im Jahr 2024 erscheinen soll, aber das genaue Veröffentlichungsdatum blieb bisher ein Rätsel.

Senua’s Saga: Hellblade 2 Release-Termin: Wann erscheint es?

Es scheint, dass Hellblade 2 zumindest die Alpha-Phase erreicht hat, da das Spiel von Anfang bis Ende spielbar ist. Wie wissen wir das? Nun, das offizielle X-Account (vormals Twitter) von Ninja Theory, dem Entwickler des Spiels, hat einen aufregenden Einblick gegeben. Die First-Party-Entwickler von Xbox teilten ein Bild des Teams, das das Spiel spielt, mit der begeisterten Überschrift:

“Es gibt nichts Besseres, als alle zusammenzubringen, um das Spiel durchzuspielen.”

Diese Formulierung legt nahe, dass das Spiel bereits vollständig spielbar ist. Obwohl dies keine Garantie für einen baldigen Release ist, deutet es darauf hin, dass wir möglicherweise in der ersten Jahreshälfte 2024 mit dem Spiel rechnen können. Große Wetten würde ich darauf aber nicht abschließen.

Nothing beats getting everyone together to play through the game. pic.twitter.com/DL5K5B8Q7Y — Ninja Theory (@NinjaTheory) September 22, 2023

Hellblade 2 befindet sich nun in der “Polierungsphase”

Über einen möglichen Release-Termin zu Senua’s Saga: Hellblade 2 kann man also nur weiter spekulieren, denn wir haben die letzten Jahre gelernt zu warten. Weil Spiele immer umfangreicher (und schöner) wurden, gibt es viel zu “polieren”. Die Phase dauerte bei einem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom über ein Jahr. Ob Hellblade 2 in die selbe Kerbe schlagen wird? Ungewiss.

Spieleentwicklung kann unvorhersehbar sein, und Verschiebungen sind bis zum letzten Moment möglich. Allerdings ist Hellblade 2 nicht so umfangreich, wie das letzte Abenteuer von Link oder Starfield, dass ebenfalls fast ein Jahr lang “poliert” wurde. Deshalb ist es möglich, dass sich der Release-Termin im ersten Halbjahr 2024 befindet.

Senua’s Saga: Hellblade II wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 weltweit für Xbox Series X/S und Windows PC erhältlich sein.