Hellblade 2: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, erscheint 2024

Das mysteriöse Hellblade 2, bei dem man Stimmen im Kopf hat, wird nächstes Jahr für PC und Xbox Series X/S erscheinen.

Hast du schon von Hellblade 2 gehört? Das Spiel, das bereits 2019 angekündigt wurde und seitdem nur wenige Informationen preisgegeben hat? Nun, Microsoft hat endlich einen neuen Gameplay-Trailer während des Xbox Games Showcase enthüllt, der uns auch einen groben Erscheinungstermin liefert. Senua’s Saga: Hellblade 2 wird also irgendwann im Jahr 2024 erscheinen.

Was passiert im Gameplay-Trailer? Der Trailer beginnt mit unserer Hauptfigur Senua in einer mysteriösen Höhle, während sich die Wände um sie herum bewegen und Stimmen ihre Erfahrungen erzählen. Wie im ersten Spiel werden Senua ständig ein paar Stimmen zugeordnet, während sie ein seltsames Symbol auf dem Boden untersucht und dann in den Boden sinkt.

Hellblade 2 erscheint 2024 für Windows PC und Xbox Series X/S

Es ist alles sehr mysteriös und typisch für die Hellblade-Serie, aber im Laufe des nächsten Jahres werden wir voraussichtlich mehr Details über die Geschichte und Senuas Standort erfahren.

Falls du das erste Mal von Hellblade hörst: Das erste Spiel sorgte 2017 für Aufsehen, vor allem aufgrund seiner Darstellung von Psychosen. Es ist ein Spiel, bei dem du empfohlen wird, Kopfhörer zu tragen, da Stimmen in Senuas Kopf während des gesamten Spiels mit dir sprechen – sie kritisieren deine Leistung oder warnen dich vor Feinden. Das Tragen von Kopfhörern soll diese Erfahrung noch intensiver machen, und das Entwicklerteam von Ninja Theory hat während der Entwicklung mit Experten für psychische Gesundheit zusammengearbeitet.

Das Spiel hatte auch ein interessantes Permadeath-System, das jedoch möglicherweise nicht so wichtig für die Geschichte war, wie es einem suggeriert wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieses System in Hellblade 2 zurückkehrt, aber der heute gezeigte Trailer erinnert stark an das erste Spiel, auch wenn wir in Bezug auf Kämpfe oder Action nicht viel gesehen haben. Dennoch ist es schön zu sehen, dass Senua’s Saga: Hellblade 2 endlich einen Veröffentlichungstermin hat und wir uns auf das Jahr 2024 freuen können. Der Titel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt.