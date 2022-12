Xbox versichert Fans: 2023 wird es “viel zu sehen” geben

Die letzten Jahre hat Xbox einige Studios übernommen und ist derzeit drauf und dran den Call of Duty-Publisher Activision zu übernehmen. Bei den diesjährigen The Game Awards war es aber relativ still rund um Xbox, wenn man die Anzahl der (namhaften) Entwicklerstudios berücksichtigt. Hatten alle nichts zu zeigen?

Bei den The Game Awards hatten viele etwas zu zeigen, aber Xbox war kaum vertreten. Das haben natürlich viele Fans und Kenner der Branche bemerkt und kommentiert. Xbox-Vize-Präsident Aaron Greenberg hat sich der Diskussion gestellt.

Eigentlich ist es eine verpasste Chance für Xbox, nachdem die The Game Awards-Show von Millionen begeisterten Videospielern verfolgt wird.

“Wir haben viel vor, um ein unglaublich aufregendes Jahr 2023 zu zeigen und zu teilen. Schätze, die Leute sind begierig darauf, mehr zu lernen und zu sehen. Das Timing ist immer der Schlüssel, aber keine Sorge, sie müssen nicht zu lange auf das warten, was als nächstes von uns kommt”, so Greenberg auf Twitter.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. 🙏🏻💚 https://t.co/d1dca2i2Nt

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 9, 2022