Xbox Games Showcase & Starfield Direct – Alle Infos zusammengefasst

In weniger als einer Woche starten der Xbox Games Showcase und die Starfield Direct! - Sendezeit und wo du es verfolgen kannst.

Starfield: Willkommen bei der NASA in 300 Jahren. - (C) Bethesda

Erhalte bei diesem Double Feature am 11. Juni 2023 exklusive Einblicke in kommende Spiele der Xbox Games Studios und tauche mit Bethesda Game Studios in das faszinierende Universum von Starfield als Direct-Sendung ein.

Die Spannung steigt! – In weniger als einer Woche finden gleich zwei hochkarätige Veranstaltungen statt, die die Herzen der Gaming-Community höherschlagen lassen. Es ist Zeit, den Kalender zu markieren und sich auf den Xbox Games Showcase und die Starfield Direct vorzubereiten.

Was erwartet uns?

Du möchtest auf dem Laufenden bleiben und als Erster erfahren, was die Gaming-Welt in den kommenden Monaten erwartet? Dann darfst Du dieses Double Feature auf keinen Fall verpassen! Es verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, bei dem Du exklusive Einblicke in die Spiele erhalten wirst, die die Industrie in Atem halten.

Der Xbox Games Showcase wird den Anfang machen und Dir einen umfassenden Überblick über die kommenden Titel der Xbox Games Studios bieten. Freue Dich auf spannende Enthüllungen, Gameplay-Demos und Entwicklerinterviews, die Dir einen tiefen Einblick in die Kreation dieser Spiele geben werden. Egal, ob Du ein Fan von Action-Adventures, Rollenspielen oder First-Person-Shootern bist – hier wirst Du laut Microsoft garantiert fündig.

Wenig CG-Trailer, dafür mehr Gameplay-Material

Nach dem Xbox Games Showcase übernimmt Bethesda Game Studios die Bühne und nimmt Dich mit auf eine Reise in das faszinierende Universum von Starfield. Freue Dich auf eine Präsentation, die Dich in die unendlichen Weiten des Weltraums entführt. Bethesda Game Studios, bekannt für ihre epischen Rollenspiele, haben Großes vor und werden Dir erste Einblicke in ihr neuestes Meisterwerk gewähren.

Der 11. Juni wird also ein Tag voller Gaming-Highlights sein, den Du nicht verpassen solltest. Markiere Dir das Datum in Deinem Kalender und sorge dafür, dass Du pünktlich vor dem Bildschirm sitzt, um dieses Double Feature live mitzuerleben.

Damit Du nichts verpasst, haben wir alle wichtigen Timings und Fakten zusammengetragen!

Wann startet der Xbox Games Showcase?

Datum: Sonntag, 11. Juni 2023

Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit

Wann startet die Starfield Direct?

Die Starfield Direct startet direkt im Anschluss an den Xbox Games Showcase.

Wie kann ich die Livestreams verfolgen?

Der Xbox Games Showcase wird live auf den offiziellen Xbox- und Bethesda-Kanälen gestreamt, inklusive folgender:

Für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung:

Audiodeskription (AD) auf YouTube.com/Xbox

American Sign Language (ASL) auf YouTube.com/Xbox und Twitch.tv/XboxASL

und Twitch.tv/XboxASL British Sign Language YouTube.com/XboxUK .

Weitere wichtige Fragen zum Xbox Games Showcase am 11. Juni 2023

Ist das Event neben Englisch auch in anderen Sprachen verfügbar?

Für das Event wurden Untertitel in zahlreichen Sprachen bereitgestellt. Es ist auch möglich, dass in den Tagen nach der Ausstrahlung einzelne Sprachen hinzugefügt werden. Deine bevorzugte Sprache findest Du am einfachsten auf der Xbox-Seite Deines Landes auf Facebook oder den offiziellen Xbox YouTube-Kanal aufrufst und auf das Zahnradsymbol in der rechten unteren Ecke klickst.

Ich kann nicht live zuschauen, wo finde ich alle angekündigten News?

Während der Übertragung werden die wichtigsten Ankündigungen auf Xbox Wire veröffentlicht – einschließlich Übersetzungen. Eine vollständige Zusammenfassung der Show wird unmittelbar nach dem Ende von Starfield Direct online gehen.

Gibt es einen Xbox Games Showcase Extended Stream?

Ja! Der Xbox Games Showcase Extended startet am Dienstag, den 13. Juni, um 19:00 deutscher Zeit. In der Sendung gibt es ausführliche Interviews zu den Neuigkeiten des Xbox Games Showcase sowie Spiele-Updates von unseren internationalen Partner*innen.

Du möchtest den Showcase co-streamen?

Alles Wissenswerte für Co-Streamer und Content Creator findest Du in unserem vollständigen Beitrag auf Xbox Wire DACH.