Alone in the Dark: Was bedeutet der Neustart für PS5, Xbox Series und PC?

THQ Nordic lies die Katze aus dem Sack: Alone in the Dark bekommt einen Neustart/Remake/Reboot spendiert. Doch wer ist Pieces Interactive und welche Spiele haben sie schon gemacht? Was bedeutet der Neustart für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC (Steam) für uns?

Kehre zurück nach Derceto Manor: Die Neuinterpretation soll laut offiziellen Produktdetails eine “Liebeserklärung an den Kult-Horrorspielklassiker der 90er sein.

Was passiert im Spiel? Emily Hartwood entdeckt, dass ihr Onkel verschwunden ist, macht sie sich mit Hilfe des Privatdetektivs Edward Carnby auf die Suche nach ihm. Als sie in Derceto Manor, einem Heim für geistig Erschöpfte, ankommen, begegnen sie seltsamen Bewohnern, Portalen zu alptraumhaften Welten, gefährlichen Monstern – und schließlich einer Verschwörung des aufkeimenden Bösen und seiner Anhänger.

Wie gewalttätig wird Alone in the Dark? Als Spieler kämpft man mit Gewehren und Nahkampfwaffen gegen Monster. Es wird jedoch kein Gewalt-Epos, so viel verspricht der Entwickler bereits jetzt. “Kein übermäßiges Bluten oder Zerstückeln, aber Gewalt gegen nichtmenschliche Feinde wird gezeigt.” Es werden andere Themen wie Selbstmord und Depressionen impliziert, aber nicht explizit gezeigt. Da es sich um ein Remake des Original-Spiel handelt, wissen erfahrende Spieler, worauf es ankommt.

Alone in the Dark Remake/Reboot: Wer ist der Entwickler?

Pieces Interactive ist ein Entwickler aus Skövde (Schweden) und wurde 2007 gegründet. Bisher kennt man das Studio für Titel wie

Fret Nice (Xbox 360, PS3),

Magicka 2 sowie mehrere DLCs (PC, MacOS, Linux, PS4),

Puzzlegeddon (PC, Xbox Live Arcade, PlayStation Network) und

Robo Surf (iOS).

Seit wann ist Pieces Teil der Embracer Group? Im Jahr 2017 wurde Pieces Interactive von der Embracer Group übernommen, nachdem sie an der Erweiterung für Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök, gearbeitet hatten.

Welche Engine verwendet das Spiel? Aufgrund einer Stellenausschreibung für einen Programmierer wissen wir: Alone in the Dark wird in der Unreal Engine 5 entwickelt.

Alone in the Dark Remake: Wie spielt es sich?

Folgende Informationen teilte der Entwickler mit:

Ein klassisches Horrorerlebnis mit Kämpfen, Rätseln, Erkundungen und Geschichten.

Während wir eine völlig originelle Geschichte präsentieren, integrieren wir Charaktere, Orte und Themen aus der ursprünglichen Trilogie der 90er Jahre.

Spielen Sie als Edward oder Emily und decken Sie Dercetos Geheimnisse aus zwei Perspektiven auf, einschließlich völlig unterschiedlicher Zwischensequenzen und Levels.

Das Spiel spielt im gotischen amerikanischen Süden der 1920er Jahre und bietet ein Noir-Setting mit klassischen Lovecraft-Horrorelementen, in denen das Vertraute auf das Surreale trifft.

Erlebe eine tiefgründige psychologische Geschichte von Mikael Hedberg , dem Kult-Horrorautor von SOMA und Amnesia, die über die Grenzen des Vorstellbaren hinausgeht.

, dem Kult-Horrorautor von SOMA und Amnesia, die über die Grenzen des Vorstellbaren hinausgeht. Gefangen in der gotischen Villa begegnen Sie bewusstseinsverändernden Anomalien und bekämpfen das Böse, das das Haus infiltriert hat …

Natürlich sollte an dieser Stelle nicht der offizielle Ankündigungs-Trailer fehlen:

Alone in the Dark: Ein Franchise mit Geschichte

Wer es nicht wusste: Alone in the Dark gibt es seit 1992. Damals erschien das erste Videospiel, basierend auf dem von H. P. Lovecraft erdachten Cthulhu-Mythos, für MS-DOS. 1994 folgte eine Version für die 3DO-Konsole. Damals startete man auf dem Dachboden eines alten Herrenhauses, auf dem ein Künstler namens Jeremy Hartwood Selbstmord begangen hat. Die Türen des Hauses haben sich nach dem Betreten auf mysteriöse Weise geschlossen und als Spieler musste man in diesem Survival-Horror-Action-Adventure das Anwesen erforschen. Übernatürliche Wesen wie Zombies und Riesenratten waren die Feinde.

Bevor im Jahr 1993 bereits das zweite Spiel erschien, gab es noch davor ein “Teaser-Spiel” namens Jack in the Dark. Eine Technik-Demo und eine nicht ganz ernst gemeinte Vorgeschichte zu Alone in the Dark 2.

Alle Alone in the Dark-Spiele in der Übersicht:

Titel Release-Jahr Systeme Alone in the Dark 1992 DOS, 3DO Jack in the Dark 1993 DOS Alone in the Dark 2 1993 DOS, PC, 3DO, SATURN, PSX Alone in the Dark 3 1994 DOS, PC, MacOS Alone in the Dark: The New Nightmare 2001 PC, PSX, PS2, DREAMCAST, GBA Alone in the Dark (2008) 2008 PC, PS2, PS3, Xbox 360, Wii Alone in the Dark: Illumination 2014 PC

Interessantes Detail über das Spiele-Franchise: Bisher hatte Alone in the Dark in seiner Geschichte vier verschiedene Publisher – zumindest vom Namen. 1992 bis 2008 war Infogrames der Herausgeber, es folgte Interplay Entertainment von 1994 bis 1995, darauf Atari von 2008 bis 2018 und seit 2018 THQ Nordic.

Wann soll das Remake von Alone in the Dark erscheinen?

Derzeit heißt es seitens Entwickler Pieces Interactive nur “Coming Soon”, einen Release-Termin für Alone in the Dark gibt es offiziell also noch nicht. Ein Datum konnte bisher nicht genannt werden, jedoch soll das Spiel auf der Gamescom 2022 spielbar sein, sodass wir davon ausgehen könnten, dass es irgendwann 2023 erscheinen wird. Allerdings ist das reine Spekulation unsererseits.

Der Neustart von Alone in the Dark wird – wahrscheinlich – 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC veröffentlicht.

