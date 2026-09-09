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Gothic Remake ist jetzt deutlich günstiger – wer gewartet hat, kann sparen

Das Gothic Remake ist auf PC aktuell deutlich günstiger. Wer bisher gewartet hat, bekommt das Rollenspiel jetzt für 37,99 Euro.

i Gothic Remake ist jetzt deutlich günstiger – wer gewartet hat, kann sparen
Artikel von Tim Rantzau +
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Wer beim Gothic Remake bisher gezögert hat, bekommt jetzt einen ziemlich guten Grund, doch noch ins Minental zurückzukehren. Die PC-Version ist aktuell deutlich günstiger zu haben und kostet bei Amazon nur noch 37,99 Euro. Der reguläre Preis liegt bei 49,99 Euro.

Damit spart ihr derzeit 12 Euro beziehungsweise rund 24 Prozent. Für ein Spiel, das erst im Juni erschienen ist, ist das durchaus ein ordentlicher Preisnachlass.

Für 37,99 Euro wird die Sache interessant

Zum Vollpreis war die Entscheidung für manche Spieler nicht ganz so einfach. Das Remake kommt zwar bei vielen Gothic-Fans gut an, hat aber auch seine Schwächen. Besonders die überarbeitete Spielwelt, die Atmosphäre, die Musik und die Charaktere konnten bei vielen überzeugen. Das Minental wurde deutlich erweitert und modernisiert, ohne dass Alkimia Interactive den ursprünglichen Charakter komplett über Bord geworfen hat.

Gerade für Fans des Originals ist das durchaus interessant. Viele bekannte Orte kehren zurück, gleichzeitig gibt es neue Bereiche und einige spannende zusätzliche Quests zu entdecken.

Gothic 1 Remake Screenshot, Bild: © THQ Nordic

Gothic 1 Remake Screenshot, Bild: © THQ Nordic

Ganz ohne Probleme ist das Remake nicht

Wer bisher wegen der bisher noch wackeligen Technik oder des Kampfsystems gewartet hat, sollte allerdings wissen, worauf er sich beim Spiel einlässt. Das Kampfsystem braucht etwas Eingewöhnung und auch technisch gibt es noch wie beim Original einige Ecken und Kanten. Genau deshalb war es durchaus nachvollziehbar, zunächst auf einen günstigeren Preis zu warten. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen.

Amazon ist aktuell am günstigsten

Bei den großen Händlern liegt Amazon derzeit sogar unter bekannten Anbietern wie beispielsweise Media Markt und Saturn. Dort kostet die PC-Version momentan um die 39,99 Euro. Amazon verlangt dagegen 37,99 Euro. Digitale Angebote können teilweise noch günstiger sein, weshalb sich ein kurzer Preisvergleich weiterhin lohnt.

Für uns macht der aktuelle Preis die Empfehlung jedenfalls leichter. Gothic Remake ist nicht perfekt, aber für 37,99 Euro bekommt ihr eine umfangreiche Neuinterpretation eines echten Rollenspielklassikers.

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In diesem Artikel erfährst du, wie es den Fans gelang Orkisch im Spiel zu entschlüsseln.

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