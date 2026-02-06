Endlich Gewissheit: Das Gothic Remake hat einen Release-Zeitraum und einen neuen Trailer

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Gerüchteküche brodelte lange, doch jetzt gibt es handfeste Neuigkeiten für alle, die sehnsüchtig auf die Rückkehr nach Khorinis warten. Das Gothic Remake, eines der am heißesten erwarteten Rollenspiele, hat endlich ein konkreteres Zeitfenster für die Veröffentlichung bekommen. Während wir jahrelang nur häppchenweise mit Informationen gefüttert wurden, lässt Publisher THQ Nordic nun die Katze aus dem Sack und zeigt uns in einem beeindruckenden Trailer, wie dreckig und atmosphärisch das moderne Minental wirklich wird.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Der neue Trailer konzentriert sich voll und ganz auf die Atmosphäre, die das Original von 2001 so unvergesslich gemacht hat. Wir sehen die düsteren Stollen der Alten Mine, gefährliche Minecrawler und natürlich die raue Gesellschaft der Sträflingskolonie. Es wird deutlich, dass Entwickler Alkimia Interactive verstanden hat, worauf es ankommt: Der Dreck, die Gefahr und dieses ganz spezielle Gefühl, absolut niemand zu sein, sollen erhalten bleiben.

Werbung

Besonders spannend ist der Fokus auf die technische Umsetzung. Die Unreal Engine 5 zaubert Lichteffekte und Texturen auf den Bildschirm, von denen wir früher nur träumen konnten. Trotzdem bleibt der Look markant und erinnert sofort an die Vorlage. Dass die Fans hier ganz genau hinschauen, ist kein Wunder, schließlich wurde das Projekt erst nach einem spielbaren Prototypen und dem massiven Feedback der Community endgültig auf den Weg gebracht.

Dass die Entwickler diesen Weg konsequent weitergehen, zeigt auch die Nachricht, dass das Gothic 1 Remake auf Anfang 2026 verschoben wurde, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden und den nötigen Feinschliff zu garantieren.

Wann dürfen wir endlich spielen?

Die wichtigste Frage für dich ist sicherlich das „Wann“. Offiziell peilt THQ Nordic nun das erste Quartal 2026 an. Das mag für viele erst einmal wie eine Enttäuschung klingen, da einige Optimisten noch auf einen Release Ende 2025 gehofft hatten. Doch wenn man bedenkt, wie komplex ein modernes Open-World-Rollenspiel heute sein muss, ist diese zusätzliche Zeit wohl gut investiertes Kapital.

Werbung

Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es mittlerweile sogar Möglichkeiten, selbst Hand anzulegen. Wer wissen möchte, wie sich das neue Spielgefühl auf den Konsolen anfühlt, kann sich freuen, denn mittlerweile ist die Gothic Remake Demo auch auf PS5 und Xbox spielbar. So kannst du dir selbst ein Bild davon machen, ob das Kampfsystem und die Steuerung deinen Geschmack treffen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Was uns im Remake erwartet

Die Macher versprechen nicht nur eine grafische Generalüberholung. Das gesamte Minental wird etwa 15 bis 20 Prozent größer ausfallen als im Original. Das bedeutet mehr Platz für neue Quests, tiefere Einblicke in die Fraktionen und eine lebendigere Welt. Die NPCs sollen einen geregelten Tagesablauf haben, der noch komplexer ist als damals – sie arbeiten, essen, schlafen und reagieren dynamisch auf deine Taten.

Das Kampfsystem wurde von Grund auf modernisiert, soll aber den taktischen Kern beibehalten. Du wirst also nicht einfach nur wild auf Tasten hämmern, sondern musst die Bewegungen deiner Gegner lesen. Ob das am Ende so motivierend ist wie damals, wird sich zeigen, aber die bisherigen Szenen machen definitiv Lust auf mehr.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!