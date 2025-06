Kommt „Gothic 1 Classic“ bald für Xbox? – Xbox Wire verrät möglichen Leak!

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

In einem unscheinbaren Blogpost auf Xbox Wire hat Microsoft womöglich versehentlich verraten, dass Gothic 1 Classic bald für Xbox Series X/S oder den Xbox-PC-Store erscheint. Zwischen Ankündigungen zu neuen Funktionen wie der Aggregated Gaming Library oder neuen Game Hubs auf der Xbox wird im Abschnitt „Coming Soon“ ein Titel gelistet, der hellhörig macht: Gothic Classic, also das Remake des ersten Gothic-Spiels.

THQ Nordic schweigt bisher, kommt die Enthüllung im August?

Der Eintrag erscheint in einer Liste geplanter Titel, die das Stream Your Own Game-Feature unterstützen sollen. Bisher war Gothic Classic nur für Steam und Nintendo Switch (seit 2023) erhältlich, eine Xbox-Version wurde nie offiziell angekündigt. Doch genau das scheint nun passiert zu sein, vermutlich als verfrühter Hinweis auf eine offizielle Enthüllung.

Denn: Am Anfang August findet das THQ Nordic Digital Showcase statt. Genau dort könnte Gothic Classic samt Termin offiziell angekündigt werden, vielleicht sogar gemeinsam mit einer PS5-Version. Auch ein möglicher Shadow-Drop rund um den 25. Geburtstag der Gothic-Reihe im April 2026 steht im Raum.

Die Community reagiert: Nostalgie, Tastenakrobatik und Hoffnung

In den Kommentaren auf Reddit zeigen sich Fans begeistert, aber auch gewarnt. Viele erinnern sich an die eigenwillige Steuerung des Originals: Tank-Controls, ungewöhnliche Tastenkombinationen zum Öffnen von Truhen oder Kämpfen. Manche lieben sie, andere schrecken davor zurück. Doch eines ist klar: Der Titel bleibt für viele ein unvergessliches Erlebnis.

Auch Kritik am Zustand der Switch-Versionen wurde laut, insbesondere zu Gothic II, das laut Nutzern mit Bugs und schwacher Performance zu kämpfen hat. Patches wurden zwar versprochen, blieben aber bislang aus.

Gothic Classic ist ein ikonisches Spiel mit Kultstatus, das besonders im deutschsprachigen Raum verehrt wird. Der mögliche Xbox-Release wäre ein starkes Signal, nicht nur an Fans, sondern auch an eine neue Spielergeneration. Und auch als Vorbote des kommenden Remakes, das laut Insiderkommentaren frühestens Ende 2025 erscheinen soll, wäre es ein kluger strategischer Schritt seitens THQ Nordic.