Coop-Horror REANIMAL wurde offiziell angekündigt

Der Publisher THQ Nordic und der Entwickler Tarsier Studios haben das kooperative Horrorspiel REANIMAL für PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam) angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die ursprünglichen Schöpfer von Little Nightmares und Little Nightmares II kehren zurück, um dich auf eine noch schrecklichere Reise mitzunehmen als je zuvor. In diesem kooperativen Horrorspiel spielst du als Bruder und Schwester, die durch die Hölle gehen, um ihre vermissten Freunde zu retten. Während du sowohl per Boot als auch an Land erkundest, musst du deinen Verstand einsetzen, um zu überleben, gemeinsam arbeiten, um von der höllischen Insel zu entkommen, und dem dunklen Geheimnis entgehen, das dich verfolgt.

Key-Features