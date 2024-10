Disney Epic Mickey: Rebrushed – Game Review (Switch)

Am 27. August 2024 erschien das Remake eines echten Klassikers: „Disney Epic Mickey: Rebrushed“, entwickelt von Purple Lamp und veröffentlicht von THQ Nordic. Das Spiel ist auf verschiedenen Plattformen wie der Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, GeForce Now und Microsoft Windows verfügbar. Im Folgenden teile ich meine Eindrücke von diesem farbenfrohen 3D-Platformer, den ich auf der Nintendo Switch getestet habe. Tauchen wir ein in die Story, Grafik und Audio, das Gameplay sowie das abschließende Fazit!

Story von Disney Epic Mickey Rebrushed

„Disney Epic Mickey: Rebrushed“ bringt Disney-Magie in Form eines farbenfrohen Remakes zurück. Die Story entführt die Spieler in das sogenannte Wasteland, ein Reich voller vergessener Disney-Charaktere. Micky Maus, der mit einem magischen Pinsel bewaffnet ist, reist durch diese faszinierende Welt und hat die Wahl, das Schicksal des Wastelands aktiv zu beeinflussen.

Besonders spannend ist die Möglichkeit, mit Farbe und Verdünner aktiv in die Spielwelt einzugreifen. Spieler können entweder Bereiche mit Farbe verschönern und harmoniereiche Szenarien schaffen oder durch den Einsatz von Verdünner ihre Umgebung gezielt verändern und Geheimnisse aufdecken. Diese Entscheidungen sind nicht nur kosmetisch, sondern beeinflussen den Verlauf des Spiels und Mickys Schicksal. Fans werden es genießen, auf alte Bekannte wie Oswald den glücklichen Hasen zu treffen und die vielen Details zu entdecken, die als Hommage an Walt Disney und seine Kreationen gedacht sind.

Grafik und Audio

In puncto Grafik bietet „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ einen nostalgischen, cartoonartigen Stil, der stark an die klassische Disney-Ästhetik erinnert. Auf der Nintendo Switch sieht das Spiel durchaus charmant aus, obwohl die Auflösung gelegentlich etwas kantig wirkt, besonders im Handheld-Modus. Die Kameraführung kann gelegentlich unpräzise sein, was in einigen Passagen etwas Frustration hervorrufen kann.

Der Sound ist gut, wenn auch auf der Switch durch die beschränkten Lautsprechermöglichkeiten im Handheld-Modus etwas gedämpft. Es empfiehlt sich, das Spiel auf einem Fernseher mit einem Audiosystem zu erleben, um die Musik und Effekte voll auszukosten. Die Disney-typische Musik und die passenden Soundeffekte tragen definitiv zur Atmosphäre bei und sorgen für ein nostalgisches Spielerlebnis.

Gameplay

Das Gameplay von „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ ist eine Kombination aus klassischen Platforming-Elementen und kreativen Rätseln, die durch den Einsatz von Farbe und Verdünner ermöglicht werden. Auf der Nintendo Switch gestaltet sich die Steuerung teilweise als Herausforderung, vor allem, wenn man nicht häufig auf dieser Konsole spielt. Die Mechaniken mit dem Pinsel sind jedoch intuitiv und machen Spaß, besonders für jüngere Spieler.

Obwohl das Spiel offensichtlich für ein jüngeres Publikum konzipiert wurde, verliert es dennoch nicht an Charme und bietet genug Unterhaltung für Disney-Fans jeden Alters. Die neuen Bewegungsfähigkeiten wie das Preschen, der Bodenstampfer und das Sprinten fügen dem Spiel eine gewisse Dynamik hinzu, auch wenn es gelegentlich an Herausforderung fehlt. Hardcore-Platformer-Fans könnten das gewisse Etwas vermissen, das sie bei anderen Spielen fesselt. Dennoch überzeugt „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ mit seiner kinderfreundlichen Gestaltung und den kreativen Elementen.

Fazit zu Disney Epic Mickey: Rebrushed

Insgesamt ist „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ ein gelungenes Remake, das die Magie und den Charme des Originals einfängt. Es ist definitiv ein Spiel, das Disney-Fans und junge Spieler begeistern wird, auch wenn es nicht das ultimative Must-Play ist. Die Mechanik des magischen Pinsels ist originell und gut umgesetzt, und das Spiel lässt genug Freiraum für kreative Entscheidungen.

Wer ein liebevoll gestaltetes Disney-Platformer-Erlebnis sucht, wird hier fündig. Spieler, die jedoch eine große Herausforderung erwarten, könnten eher unterfordert sein. „Disney Epic Mickey: Rebrushed“ ist eine schöne Hommage an Disney und bietet viele Stunden spaßiges Gameplay, das vor allem im Wasteland zum Erkunden einlädt. Ein solides Spiel, das sich hervorragend für die jüngeren Generationen eignet, und auch für Nostalgiker und Disney-Fans eine unterhaltsame Reise darstellt.

Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.

Review Wertung

6 SCORE Vielleicht fehlt mir ja der Vergleich zur alten Version, aber für mich war es ein guter Plattformer mit Disney Touch. Detail-Wertung Grafik 7 Sound 6 Gameplay 7 Story 7 Motivation 5 Steuerung 5

