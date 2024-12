Disney Epic Mickey: Rebrushed erhält zweites großes Update

Fans von Disney Epic Mickey werden erfreut sein zu hören, dass das Remaster kürzlich seine zweite große Aktualisierung erhalten hat. Diese umfassende Aktualisierung zielt darauf ab, das Spielerlebnis weiter zu optimieren und eine Reihe von Fehlern zu beheben, die seit dem letzten Update gemeldet wurden. Eine der bedeutendsten Änderungen betrifft die „Extra Content Movies“. Diese Filme, die zusätzliche Einblicke und Hintergrundinformationen zum Spiel bieten, waren zuvor nicht korrekt freigeschaltet worden. Mit der neuen Aktualisierung wurden diese Probleme behoben, sodass Spieler nun den gesamten zusätzlichen Content ohne Hindernisse genießen können. Ein weiteres zentrales Element des Updates sind die zahlreichen behobenen „Quest-Progression-Probleme“. Diese Probleme hatten dazu geführt, dass Spieler in bestimmten Quests nicht weiterkamen oder Fortschritte im Spiel verloren gingen.

Die Entwickler bei Purple Lamp haben intensiv daran gearbeitet, diese Fehler zu beheben, um sicherzustellen, dass die Spieler von Disney Epic Mickey: Rebrushed ein reibungsloses und frustfreies Erlebnis haben. Auch in Bezug auf die visuellen und akustischen Aspekte des Spiels wurden zahlreiche Fehler behoben. Dazu gehören unter anderem die Korrektur von Problemen mit den Gargoyles, die Mickey festhielten, sowie Anpassungen an der Rechtschreibung und Lokalisierung, um ein flüssigeres und immersiveres Spielerlebnis zu gewährleisten. Diese Verbesserungen tragen dazu bei, die Spielwelt noch lebendiger und authentischer wirken zu lassen. Besonders interessant für viele Spieler ist die neue Unterstützung für das Steam Deck. Mit dieser Erweiterung können Spieler das Remaster nun auch auf dem Handheld genießen, was die Flexibilität und Zugänglichkeit des Spiels erheblich erhöht. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und den Spielern mehr Optionen zu bieten, wie und wo sie das Spiel spielen möchten.

Zweite große Aktualisierung von Disney Epic Mickey: Rebrushed bringt zahlreiche Verbesserungen

Zusätzlich wurde die „AZERTY-Tastaturunterstützung“ eingeführt, eine wichtige Neuerung für Spieler, die diese spezielle Tastaturbelegung nutzen. Dies zeigt, dass das Entwicklungsteam auch auf die Bedürfnisse internationaler Spieler eingeht und bestrebt ist, das Spiel für alle zugänglich und spielbar zu machen. Trotz anfänglich langsamer digitaler Verkaufszahlen hat Disney Epic Mickey: Rebrushed viel positive Resonanz von der Community erhalten. Die zweite große Aktualisierung zeigt das Engagement des Teams, das Spiel kontinuierlich zu verbessern und den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zweite große Aktualisierung das Spiel weiter verbessert und optimiert. Mit den zahlreichen Fehlerbehebungen und neuen Features wie der Steam Deck-Unterstützung und der AZERTY-Tastaturunterstützung ist das Remaster nun noch attraktiver für neue und alte Spieler gleichermaßen.

