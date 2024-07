Gothic- und Elex-Entwickler: Studio-Schließung nach 27 Jahren!

Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Piranha Bytes, der legendäre deutsche Entwickler der Gothic- und Elex-Serie, hat nach 27 Jahren seine Türen geschlossen. Dies berichtet das polnische Magazin „CD Action“ unter Berufung auf Insider-Quellen. Damit endet die Geschichte eines Studios, das Generationen von Spielern mit seinen Rollenspielen begeistert hat.

Die Schließung kam für viele Fans nicht völlig überraschend. Bereits seit Anfang des Jahres kursierten Gerüchte über finanzielle Schwierigkeiten bei Piranha Bytes. Der Mutterkonzern THQ Nordic, der selbst zur Embracer Group gehört, versuchte offenbar vergeblich, einen Käufer für das Studio zu finden. Die Embracer Group, bekannt für ihre rigorosen Kostensenkungsmaßnahmen, entschied sich letztlich gegen eine Fortführung des Unternehmens.

Ende 2023 sah sich Piranha Bytes bereits mit drastischen Budgetkürzungen konfrontiert. Trotz aller Bemühungen, die Geschäfte weiterzuführen, gelang es dem Studio nicht, ausreichend Mittel für neue Projekte zu sichern. Ein letzter Versuch, 3 Millionen Euro für ein Dark-Fantasy-Rollenspiel in der Tradition von Gothic aufzutreiben, scheiterte. Die genauen Gründe für das Scheitern dieses Plans bleiben unklar.

Die Mitarbeiter von Piranha Bytes spürten die Konsequenzen schnell. Viele verließen das Unternehmen bereits Ende 2023, darunter auch Björn Pankratz, der kreative Kopf hinter vielen Projekten, und seine Frau Jennifer Pankratz, die ebenfalls als Spieledesignerin tätig war. Das Paar gründete kürzlich ein neues Indie-Studio namens Pithead Studio und richtet seinen Blick nun auf neue Herausforderungen.

With Pithead Studio we have founded a new indie studio.

In the future we will develop immersive and fantastic indie games.

Curious? Then take a look at our latest video.

Please spread the word!

— Pithead Studio (@PitheadStudio) July 8, 2024