Kultiges Fantasy-RPG erwacht auf Nintendo Switch zu neuem Leben

Gothic Classic erscheint am 28. September 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Neben dem Release-Termin gibt es auch einen Trailer.

Gothic Classic erscheint für die Nintendo Switch! - Bildmontage - (C) THQ Nordic, Nintendo

Du bist ein leidenschaftlicher Nintendo Switch-Spieler und liebst klassische Rollenspiele (RPGs)? Dann haben wir großartige Neuigkeiten für dich! Am 28. September erweitert sich die Bibliothek der erweiterten Portierungen von Klassikern auf der Nintendo Switch um ein weiteres Highlight: THQ Nordic bringt das Gothic Classic RPG. Es handelt sich dabei um das erste Spiel der Serie, das jemals für eine Konsole oder Handheld veröffentlicht wird.

Hier bleibt alles original – der Original-Spielecode, ohne Remastering oder Remake-Gedanken. Allerdings wird das Spiel eine Vielzahl von Verbesserungen im Vergleich zur Originalversion aufweisen.

Gothic: Klassisches RPG erscheint für Nintendo Switch

Gothic Classic wird sowohl im Nintendo eShop als auch als physische Version exklusiv über THQ Nordics Online-Shop erhältlich sein. Der Publisher verspricht, dass Spieler sich nicht nur auf die verschiedenen Verbesserungen freuen können, sondern auch auf “eine gut angepasste Benutzeroberfläche und Steuerung.” Es bleibt abzuwarten, ob der Release von Gothic Classic zu ähnlichen Portierungen anderer Spiele der Serie führen wird.

Kommen auch andere Gothic-Spiele für die Nintendo Switch? Wenn das Interesse groß genug ist, scheint es durchaus möglich! Für diejenigen, die diese Spiele noch nie zuvor erlebt haben, könnte Gothic Classic die perfekte Gelegenheit sein, damit anzufangen.

Schau dir den Trailer für Gothic Classic gleich hier an!

Ein Fantasy-Rollenspiel mit langer Geschichte!

Das Original Gothic wurde im Jahr 2001 veröffentlicht. Entwickelt von Piranha Bytes, ist dieses Fantasy-RPG in einer Welt angesiedelt, in der die Menschheit im Krieg mit Ork-Horden steht. In dieser Welt zwingt der König Gefangene, magisches Erz für den Kriegsaufwand abzubauen, und eine Gruppe von Magiern hat eine magische Barriere errichtet, die die Minen von Khorinis umgibt. Als einer der Gefangenen, die dazu gezwungen sind, Erz abzubauen, wirst du auf eine Reise gehen, die mehr als 50 Stunden dauert, während du versuchst, deine Freiheit zu erlangen.

Es wird interessant sein zu sehen, wie neue Spieler auf Gothic Classic reagieren! Die Portabilität der Switch hat vielen älteren Spielen eine zweite Chance gegeben, ein Publikum zu finden. Es bleibt abzuwarten, wie das Spiel gealtert ist, und ob diese Verbesserungen zu einem besseren Spielerlebnis führen werden. Allzulange warten müssen wir darauf nicht.

Gothic Classic, ein Fantasy-RPG rund um die Jahrtausendwende, erscheint am 28. September 2023 für Nintendo Switch. Neben der “Originalversion” ist auch ein Remake für PC, PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung.