Gothic Remake: Neuer Trailer erschienen

Im Jahr 2001 veröffentlichte das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes ihr Erstlingswerk Gothic. Das Spiel war ein großer Erfolg und vor allem für seine für damalige Verhältnisse fortschrittliche Grafik, die offene Spielewelt mit ihrer Entscheidungsfreiheit und die düstere, raue Welt gelobt und berühmt. So berühmt, dass zwei offizielle Fortsetzungen erschienen – Gothic 2 und 3. Außerdem noch eine vierte als Auftragsarbeit, Arcania Gothic 4. 2019 veröffentlichte Publisher THQ Nordic wie aus dem Nichts eine spielbare Gothic Remake Demo. Das Feedback war so positiv, dass im Februar 2020 offiziell ein Gothic Remake angekündigt wurde. Noch zwei Jahre später, am 12. August 2022 veröffentlichte THQ im Rahmen eines digital Showcases einen neuen Trailer.

Neuer Gothic Remake Trailer zeigt altbekannten Schauplatz und Gegner in neuer Optik

Im Trailer selbst seht Ihr die alte Mine, einen der Schauplätze des Originals. Es kommt auch noch ein Minecrawler vor. Das sind die widerlichen Spinnenwesen, die in den Minen als Gegner ihr Unwesen treiben. Das Ganze sieht durch die Nutzung der Unreal Engine 4 wirklich toll und stimmungsvoll aus und macht neugierig auf mehr.

Für das Remake verantwortlich ist Alkimia Interactive, ein von THQ Nordic eigens für das Gothic Remake gegründetes Studio, mit Sitz in Barcelona.

Wer sich die Demo nochmal anschauen will, um sich einen Ersteindruck zum Remake zu holen, kann das jederzeit tun. Voraussetzung ist allerdings, dass Ihr ein Piranha Bytes Spiel in eurer Bibliothek habt, da ist es aber egal welches. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde leider nicht genannt, jedoch könnt Ihr euch das Spiel bei den bekannten Vertriebsplattformen bereits auf die Wunschliste setzen. Für das Gamescom Programm ist das Gothic Remake nicht angekündigt.

Das Gothic Remake soll für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.