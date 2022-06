Gamescom 2022: THQ Nordic verspricht reichlich Neuheiten

Im Gegensatz zu anderen Branchengrößen wird THQ Nordic an der Gamescom 2022 teilnehmen. Nicht nur das, der österreichische Publisher verspricht sogar, mit insgesamt neun Spielen anzureisen und diese auf knapp 1000 Quadratmetern zu präsentieren.

Am interessantesten ist jedoch die Ankündigung, dass sich unter diesen neun Titeln mindestens vier unbekannte Projekte befinden sollen.

THQ Nordic: Enthüllung im digitalen Showcase noch vor Gamescom

Diese mindestens vier Projekte werden vermutlich am 12. August offiziell in einem digitalen Showcase enthüllt. Das lässt sich jedenfalls nach einem Interview in der Gameswirtschaft vermuten.

THQ Nordic PR Oberhaupt Florian Emmerich sprach hier unter anderem über die Gamescom-Pläne und verwies auf die anstehende Webpräsentation. THQ Nordic wird auch wieder einen eigenen Livestream zur Verfügung stellen. In dem kann man die Messe ganz bequem von zu Hause aus verfolgen.

Da es sich um die erste “echte” Gamescom seit 2019 handelt, verspricht sich Emmerich gute Stimmung und hohe Besucherzahlen. Heiß erhofft werden unter anderem Ankündigungen zu Titan Quest 2, Metro 4 oder Darksiders 4.

Wie früher startet die Gamescom mit der “Devcom” am 22. August. Der Entwicklerevent geht bis zum 23. August. Weiter geht es am 24. August mit dem Fachbesucher Tag. Ab dem 25. August werden dann die Messepforten für alle Besucher geöffnet. Letzter Messe-Tag ist der 28. August.

Wo finde ich THQ Nordic auf der Gamescom 2022? Ihr findet THQ Nordic in Halle 8 des Messegeländes in Köln.