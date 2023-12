Alone in the Dark: Release-Termin wird verschoben

Alone in the Dark von Pieces Interactive und THQ Nordic wird nun nicht mehr gegen Beginn des neuen Jahres veröffentlicht, da das Spiel erneut verschoben werden musste.

THQ Nordic hat angekündigt, dass das Spiel stattdessen einige Monate später, nämlich am 20. März, veröffentlicht wird. Diese Verzögerung erfolgt mit dem Ziel, potenzielle Überarbeitungen zu vermeiden, die notwendig gewesen wären, wenn am Spiel während der Dezemberfeiertage gearbeitet worden wäre, um den Zielveröffentlichungstermin im Januar einzuhalten.

Die Ankündigung der Spielverzögerung wurde in dieser Woche in einer Pressemitteilung und einem Beitrag auf der Website des Publishers gemacht, wobei die Entscheidung detailliert erläutert wurde. Im Gegensatz zu einem allgemeinen Veröffentlichungszeitraum weist das Spiel nun ein konkretes Veröffentlichungsdatum auf, was auf eine stabile Terminplanung hinweist, sofern keine weiteren Verzögerungen auftreten.

Auch die Entwickler verdienen erholsame Feiertage

Hätte der Entwickler das Releasedatum einhalten wollen, wäre dies im Stress für alle ausgeartet und somit hätte niemand der am dem Game mitwirkt eine erholsame Weihnachtszeit gehabt. Aus diesem Grund wurde das Veröffentlichungsdatum des Spiels nun verschoben.

Die Aussage betonte weiterhin, dass das Wohlbefinden der Entwicklerteams höchste Priorität habe und beide Unternehmen mögliche Belastungen über die Weihnachtsfeiertage vermeiden möchten. Zudem beabsichtigen THQ Nordic und Pieces Interactive, sicherzustellen, dass das Spiel nicht nur den Erwartungen der Community entspricht, sondern diese sogar übertrifft.

Es sei angemerkt, dass dies nicht die erste Verschiebung des Spiels ist. Ursprünglich sollte es noch in diesem Jahr erscheinen, bevor der Veröffentlichungstermin auf das Jahr 2024 verschoben wurde.

Alone in the Dark repräsentiert keine neuartige Spielemarke, da bereits in der Vergangenheit Spiele unter diesem Namen veröffentlicht wurden. Das vorliegende Spiel stellt vielmehr eine Art Neustart für die Serie dar, nicht in Form eines klassischen Remakes, sondern eher als “Neuinterpretation”, gemäß der bisherigen Beschreibungen von THQ Nordic.

Eine Vorschau des Spiels erklärt: “Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original und ermöglicht es den Spielern, eine fesselnde Geschichte durch die Augen einer der beiden Hauptfiguren zu erleben: Spiele als Edward Carnby, dargestellt von David Harbour (Stranger Things, Hellboy), oder als Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve), in diesem neu interpretierten klassischen Survival-Horror-Spiel, in dem psychologischer Horror auf den Southern Gothic-Stil trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die beunruhigende Wahrheit von Derceto Manor.”

Alone in the Dark wird am 20. März für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.